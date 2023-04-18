Белорусские вузы сократили набор для платников и увеличили - для бюджетников. На сколько?

Опубликовано: 18.04.2023 13:19 , Обновлено: 18.04.2023

В 2023 году в Беларуси сократится общий набор в высшие учебные заведения. Всего белорусские вузы планируют принять порядка 52,2 тыс. человек, то есть на 900 студентов меньше, чем в 2022 году. Такие цифры 18 апреля озвучил замминистра образования Александр Баханович.

По сравнению с прошлым годом бюджетников в белорусских вузах станет больше (28,4 тыс. человек против 27,8 тыс. человек в 2022 году), а платников, наоборот - меньше (23,8 тыс. человек против 25,3 тыс.), сообщил заместитель министра, выступая на пресс-конференции в Национальном пресс-центре.

Таким образом, на бюджетную форму обучения в этому году белорусские вузы планируют набрать на 600 человек больше, а на платную - на 1,5 тыс. человек меньше.

По словам Бахановича, на 10% увеличен набор по медицинским специальностям, на 4% - по некоторым педагогическим специальностям, таким как физико-математическое, дошкольное и начальное образование. В то же время вузы в этом году сократили прием на некоторые экономические и технические специальности.

Что касается средних специальных учебных заведений, то в них планируют набрать 39,6 тыс. человек. Большая часть из них - 27,4 тыс. человек - будет учиться за счет бюджета (по сравнению с прошлым годом - это на 1,1 тыс. больше).

В белорусские учреждения профессионально-технического образования планируется набрать не менее 26 тыс. человек - практически столько же, сколько в 2022 году.

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Замминистра образования также отметил, что в минские вузы будет сокращен набор - на 2% по сравнению с прошлым годом. При этом будет пропорционально увеличен набор в вузы, расположенные в других городах, отметил Баханович.

Как ранее передавал Телеграф, в Министерстве образования Беларуси уже объяснили, кто из белорусских школьников-выпускников не сможет поступать в университеты. Речь идет о тех, кто откажется от сдачи централизованного экзамена (ЦЭ). На это имеют право ученики, которые обучаются на дому.

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