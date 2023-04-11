В Минобразования Беларуси рассказали, кто из выпускников не сможет поступать в вузы

Опубликовано: 11.04.2023 13:25 , Обновлено: 11.04.2023

В Министерстве образования Беларуси 11 апреля объяснили, кто из белорусских школьников-выпускников не сможет поступать в университеты.

Речь идет о тех, кто откажется от сдачи централизованного экзамена (ЦЭ). На это имеют право ученики, которые обучаются на дому.

«Такая форма обучения предусмотрена только по медицинским показаниям, перечень которых установлен Министерством здравоохранения», — отметили в ведомстве.

Аттестат выпускники получат, но тогда в этом году они не смогут поучаствовать в централизованном тестировании (ЦТ) и поступить в университет.

«Для них возможно только поступление в учреждения профессионально-технического и средне-специального образования», — добавили в министерстве.

К слову, от ЦЭ могут освободить и победителей республиканской олимпиады школьников. Те, кто выиграл в третьем этапе, могут не сдавать экзамен по одному предмету, кто в заключительном — по двум. При этом в вузы они поступить смогут.

Отказаться от испытаний нужно за пять дней до окончания регистрации на ЦЭ, написав заявление. А именно до 15 апреля.

Ранее Телеграф писал, что ученики еще успеют поменять выбранные предметы на централизованный экзамен. Но нужно торопиться.

Белорусским школьникам разрешили поменять предмет ЦЭ. До какого числа?