В Минобразования Беларуси рассказали, будет ли отличаться ЦЭ от ЦТ

Опубликовано: 01.04.2024 08:40 , Обновлено: 01.04.2024

В Министерстве образования Беларуси заявили, что задания на ЦЭ и ЦЭ будут одинаковыми по сложности и структуре. Также планируется, что централизованный экзамен пройдёт в 144 насёлённых пунктах Беларуси. Об этом в эфире белорусского телевидения сообщил Министр образования Андрей Иванец.

“ЦЭ будет проводиться в 144 пунктах для того, чтобы каждый молодой человек в своем районе имел возможность, далеко не уезжая, сдать выпускной экзамен. А ЦТ будет проходить, как и ранее, в 40 пунктах, которые также у нас определены”, — отметил министр.

Андрей Иванец напомнил, что фактически вступительная кампания началась 20 марта с регистрации на централизованный экзамен. Также он подчеркнул, что с 9 по 22 апреля пройдёт регистрация на централизованное тестирование.

Как сообщили в Минобразования, в этом году и ЦТ, и ЦЭ будут проводить в единые сроки — и для выпускников 2024 года, и для тех, кто закончил школу раньше, а в этом планирует поступать в вуз:

27 мая — ЦЭ для выпускников 11 классов по предмету по выбору,

— ЦЭ для выпускников 11 классов по предмету по выбору, 27 мая —ЦТ для выпускников прошлых лет по одному из двух профильных предметов (в рамках вступительных экзаменов в вузе, на выбор самого абитуриента),

—ЦТ для выпускников прошлых лет по одному из двух профильных предметов (в рамках вступительных экзаменов в вузе, на выбор самого абитуриента), 30 мая — ЦЭ для выпускников 11 классов по белорусскому или русскому языку (по выбору),

— ЦЭ для выпускников 11 классов по белорусскому или русскому языку (по выбору), 30 мая — ЦТ — для выпускников прошлых лет по белорусскому или русскому языку (по выбору),

— ЦТ — для выпускников прошлых лет по белорусскому или русскому языку (по выбору), 3 и 6 июня — ЦТ по второму из двух профильных предметов (в рамках вступительных экзаменов в вузе, на выбор абитуриента).

Также Андрей Иванец отметил, что в этом году планируется увеличить на 3000 количество бюджетных мест для абитуриентов. По его словам, “это очень существенный шаг в первую очередь навстречу будущим медикам, педагогам, тем ребятам, которые будут связывать с инженерно-техническими специальностями свою будущую жизнь”.

Кроме того, увеличатся наборы в колледжи. Министр заявил, что ожидается существенный рост порядка на 3-3,5 тысячи бюджетных мест на уровне среднего специального образования, порядка на 1,5 тысячи рост на уровне ПТО.

В Беларуси начинается регистрация на ЦЭ. Минобразования напомнило о важных изменениях

Ранее Telegraf.news писал, что в 2024 году абитуриенты, которые нарушили правила проведения централизованного экзамена, смогут пересдать испытание в августе, а не в следующем году, как было раньше.

«Мы сделали небольшой шаг навстречу тем ребятам, которые нарушили инструкцию при сдаче централизованного экзамена: были задержаны комиссией за списывание, использование мобильных телефонов. В этом году такие ребята смогут сдать централизованный экзамен 19 и 21 августа. В прошлом году они имели право сдать его только через год», — рассказал Иванец.

Эти дни предусмотрели не только для «нарушителей», но и для тех, кто по уважительным причинам не смог сдать ЦЭ в установленные и резервные дни.

Иванец рассказал, что абитуриенты-«нарушители» в Беларуси смогут пересдать ЦЭ в этом же году