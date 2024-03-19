В Беларуси начинается регистрация на ЦЭ. Минобразования напомнило о важных изменениях

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Опубликовано: 19.03.2024 16:23 , Обновлено: 19.03.2024

В среду, 20 марта, в Беларуси стартует регистрация на централизованный экзамен (ЦЭ). Она продлится до 5 апреля, а с 9 по 22 апреля также будет открыта регистрация на централизованное тестирование (ЦТ). В Министерстве образования рассказали будущим выпускникам, где можно пройти регистрацию на итоговые испытания и напомнили о важных нововведениях 2024 года.

Когда пройдут ЦЭ и ЦТ в 2024 году?

Как сообщили в Минобразования, в этом году и ЦТ, и ЦЭ будут проводить в единые сроки - и для выпускников 2024 года, и для тех, кто закончил школу раньше, а в этом планирует поступать в вуз.

27 мая — ЦЭ для выпускников 11 классов по предмету по выбору,

— ЦЭ для выпускников 11 классов по предмету по выбору, 27 мая —ЦТ для выпускников прошлых лет по одному из двух профильных предметов (в рамках вступительных экзаменов в вузе, на выбор самого абитуриента),

—ЦТ для выпускников прошлых лет по одному из двух профильных предметов (в рамках вступительных экзаменов в вузе, на выбор самого абитуриента), 30 мая — ЦЭ для выпускников 11 классов по белорусскому или русскому языку (по выбору),

— ЦЭ для выпускников 11 классов по белорусскому или русскому языку (по выбору), 30 мая — ЦТ — для выпускников прошлых лет по белорусскому или русскому языку (по выбору),

— ЦТ — для выпускников прошлых лет по белорусскому или русскому языку (по выбору), 3 и 6 июня — ЦТ по второму из двух профильных предметов (в рамках вступительных экзаменов в вузе, на выбор абитуриента).

В ведомстве пояснили, что ЦТ придётся сдавать всем, кто в 2024 году планирует поступать в вуз.

Где можно зарегистрироваться на ЦЭ и ЦТ в 2024 году?

Регистрировать 11-классников на ЦЭ будут непосредственно сами учреждения образования, где они учатся, а вот регистрация на ЦТ предполагает личное участие будущего абитуриента. Как указано на сайте Республиканского института контроля знаний (РИКЗ), для этого с 9 апреля по 22 апреля 2024 года можно:

подать электронную заявку на сайте РИКЗ, перейдя по ссылке(далее – система предварительной регистрации), следуя инструкции;

обратившись лично в один из пунктов регистрации (перечень учреждений образования, где будут открыты пункты регистрации на ЦТ пообещали чуть позднее выложить на сайте по ссылке).

В РИКЗ также напомнили, что для регистрации на ЦТ необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (или его копию). Это может быть:

паспорт,

ID-карта (пластиковая смарт-карта),

вид на жительство,

удостоверение беженца,

справка, выдаваемая в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность.

Что изменилось в правилах ЦЭ и ЦТ в 2024 году?

В Минобразования напомнили о некоторых важных изменениях, которые в этом году внесли по ЦЭ и ЦТ. Так, на то, чтобы разместить в пунктах проведения ЦЭ в день экзамена, ученикам теперь отводится всего 30 минут вместо часа, как это было раньше.

Сами экзамены решили проводить в будние дни, а не в воскресенье, как, например, в 2023 году.

Изменились сроки резервных дей:

для ЦЭ по учебным предметам по выбору – в даты проведения ЦТ в резервные дни, иные сроки – 19 августа 2024 г.;

для ЦЭ по белорусскому или русскому языку – в даты проведения ЦТ в резервные дни, иные сроки – 21 августа 2024 г.

В качестве резервных дней для ЦТ отвели три дня - 19, 21 и 23 июня.

Ранее Телеграф сообщил, что у белорусских выпускников, имеющих право на льготы при поступлении, в этом году появится больше шансов стать студеном вуза, не сдавая экзамен. Дело в том, что Министерство образования Беларуси расширило перечень специальностей, на которые можно поступать, не проходя вступительные испытания.

Количество специальностей в белорусских вузах, на которые можно поступить без экзаменов, довели до 69