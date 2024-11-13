В Минобразования Беларуси объявили о старте вступительной кампании. В какие вузы можно подать документы до 6 декабря?

Опубликовано: 13.11.2024 12:38 , Обновлено: 13.11.2024

В Министерстве образования Беларуси объявили о старте вступительной кампании на заочную форму обучения. Начиная с пятницы, 15 ноября, абитуриенты могут подать документы в аграрные вузы страны, но сделать это нужно до 6 декабря. После этой даты начнутся вступительные экзамены по профильным предметам, а само зачисление пообещали провести до 20 декабря.

Так, Белорусский государственный аграрный технический университет планирует набрать 640 студентов. Больше всего мест отвели на специальности «Энергетическое обеспечение сельского хозяйства», а вот план приёма на полный срок обучения на “заочке” сократили сразу на 40%.

По словам ответственного секретаря приёмной комиссии БГАТУ Карины Гаркуши, это связано с новыми правилами зачисления. При этом количество мест на “сокращёнку”, наоборот, увеличили почти в два раза. Дело в том, что обязательным условием для поступления на заочную форму является, как и прежде, 10-месячный стаж работы. Только если в прошлом году требование было обязательным для тех, кто претендует на «бюджет», то теперь его сделали и для «платников».

По мнению специалиста, с одной стороны, это создаёт равные условия для обеих категорий абитуриентов, но, с другой, “значительно сужает их круг”. Плюс ко всему теперь заочное высшее образование по аграрному профилю не смогут получить белорусы, которые отучились в ссузах или профтехучреждениях другого профиля.

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“Исходя из того, что стаж — обязательное условие, логичным решением для БГАТУ было увеличение мест на «сокращёнку». Туда придут те, кто уже работает в сельском хозяйстве или окончил колледж или профтехучреждение по соответствующей специальности”, — выразила мнение Карина Гаркуша. Она считает, что этим людям образование необходимо “для карьерного роста”, передала газета “СБ. Беларусь сегодня”.

Кроме того, по её словам, на “сокращёнку” придут те, кто открыл ИП или личное подсобное хозяйство и “нуждается в дополнительных знаниях”, чтобы “правильно всё организовать”. На полный срок в БГАТУ ждут тех работающих абитуриентов, кто не заканчивал ссуз. “Опыт у них уже есть, но для того, чтобы занять руководящие должности, необходимо высшее образование”, — подытожила ответственный секретарь приёмной комиссии.

В какие ещё вузы можно подать документы?

На сегодняшний день получить высшее аграрное образование в Беларуси можно в четырёх профильных учреждениях, которые находятся в Минске, Витебске, Гродно и Горках Могилёвской области. Речь идёт о:

Белорусском государственном аграрном техническом университете,

Гродненском государственном аграрном университете,

Витебской государственной академии ветеринарной медицины “Знак почёта”,

Белорусской государственной сельскохозяйственной академии.

Ранее Telegraf.news писал, что министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Линевич предложил молодым ветеринарам и зоотехникам “не обращать внимания” на уровень зарплаты, поскольку “профессию нужно любить”. Между тем он признался, что в момент становления собственной карьеры его волновали лишь “две основные позиции” — доход и жильё.

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