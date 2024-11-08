Лукашенко потребовал разработать "стандартный соцпакет" для молодых специалистов на селе. Что это?

Опубликовано: 08.11.2024 13:32 , Обновлено: 08.11.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко на областном фестивале "Дажынкі-2024" в Полоцке 8 ноября потребовал разработать "стандартный социальный пакет" для молодых специалистов, которых отправили отрабатывать в сельскую местность.

Сперва глава государства заявил, что “надо вернуть в деревню молодежь”. Для этого, с его слов, нужно “создать условия”: строить “хорошее жилье” в агрогородках и поселках, привезти туда “хорошую технику” и платить молодым людям “нормальную зарплату”.

А еще дать им “возможность проявить себя”, считает Лукашенко. “Без этого никакая молодежь сюда не пойдет”, - уверен он.

Фото: president.gov.by

По мнению главы государства, “нельзя игнорировать и материальные стимулы” для этой категории белорусов. “Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов, которые едут работать на село (арендное жилье, финансовое, транспортное обеспечение и так далее)”, - процитировала президента его пресс-служба.

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Больше никаких подробностей об этом “стандартном соцпакете” он не озвучил. Предположим, что речь идет о предоставлении арендного жилья приезжающим на отработку в агрогородки и поселки. Что касается “транспортного обеспечения”, здесь совсем не понятно: Лукашенко имел в виду то ли льготы при оплате проезда в общественном транспорте, то ли предоставление молодежи какого-то транспорта, то ли что-то другое.

Фото: president.gov.by

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