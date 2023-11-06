В Минобразования Беларуси назвали новые специальности, на которые разрешат поступать в вузы без экзаменов. Кому повезет?

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Опубликовано: 06.11.2023 12:19 , Обновлено: 06.11.2023

В Министерстве образования Беларуси пообещали расширить список специальностей, на которые разрешат некоторым (!) абитуриентам поступать без экзаменов. Об этом стало известно 6 ноября.

Пока речь идет только о победителях университетских (вузовских) олимпиад. По словам начальника главного управления профессионального образования Сергея Пищова, им разрешат поступать без экзаменов, среди прочих, на следующие специальности:

“информационные системы и технологии”;

“робототехнические системы”;

“автоматизация технологических процессов и производств”; ряд педагогических специальностей, например “природоведческое образование”.

Чиновник подчеркнул, что “это будут те специальности, выпускники которых востребованы сегодня организациями экономики и социальной сферы регионов”, передает госагентство БелТА.

Фото иллюстрационное

Кому и на какие специальности еще можно поступать без экзаменов?

Напомним, что возможность поступать в вузы без экзаменов (без ЦЭ и ЦТ) Министерство образования прописывает в своих постановлениях. Как правило, ее предоставляют:

победителям университетских олимпиад;

обладателям дипломов международных олимпиад и конкурсов;

выпускникам профильных классов аграрной направленности.

[info_b]Полный список из 24 категорий можно посмотреть по ссылке.[/info_b]

При этом, для каждой категории есть свои особенности.

Победители олимпиад

Так, в 2023 году без экзаменов олимпиадников принимали на специальности, которые были прописаны в постановлении Минобразования от 12 августа 2022 г. № 264.

Кроме того, тогда появилось больше специальностей, куда принимали лидеров университетских олимпиад в Белорусско-Российском университете, Белгосуниверситет пищевых и химтехнологий, Брестском государственном техуниверситете.

Выпускники аграрных классов

А выпускники аграрных классов могли поступить в профильные вузы без сдачи вступительных экзаменов на следующие специальности:

агрономия;

селекция и семеноводство;

защита растений и карантин;

плодоовощеводство;

агрохимия и почвоведение;

зоотехния;

ветеринарная медицина;

промышленное рыбоводство;

ветеринарная санитария и экспертиза;

сельское строительство и обустройство территорий;

мелиорация и водное хозяйство;

техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства;

техническое обеспечение процессов хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве;

техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ;

энергетическое обеспечение сельского хозяйства (по направлениям);

управление охраной труда в сельском хозяйстве;

охрана труда на производстве;

ветеринарная фармация.

[info_b]Это прописано в постановлении Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 6 июля 2020 г. №30, а также в постановлении №61 от 30 мая 2023г.[/info_b]

При этом, в документе об образовании должны были быть отметки не ниже 7 баллов по профильным учебным предметам, а поступать можно было только по договору о целевой подготовке.

Минобразования разрешило белорусским абитуриентам поступать в вузы без экзаменов ещё по двум специальностям. Но не всем

Кроме того, в 2023 году без ЦЭ и ЦТ могли поступить на некоторые специальности и “целевики”. Вместо этого непосредственно на базе вуза, в который они подавали документы, им нужно было пройти одно внутреннее вступительное испытание.

В Беларуси стартовал набор в вузы студентов без ЦЭ и ЦТ. Кому можно?