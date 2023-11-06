В Минобразования Беларуси назвали новые специальности, на которые разрешат поступать в вузы без экзаменов. Кому повезет?
В Министерстве образования Беларуси пообещали расширить список специальностей, на которые разрешат некоторым (!) абитуриентам поступать без экзаменов. Об этом стало известно 6 ноября.
Пока речь идет только о победителях университетских (вузовских) олимпиад. По словам начальника главного управления профессионального образования Сергея Пищова, им разрешат поступать без экзаменов, среди прочих, на следующие специальности:
- “информационные системы и технологии”;
- “робототехнические системы”;
- “автоматизация технологических процессов и производств”; ряд педагогических специальностей, например “природоведческое образование”.
Чиновник подчеркнул, что “это будут те специальности, выпускники которых востребованы сегодня организациями экономики и социальной сферы регионов”, передает госагентство БелТА.
Кому и на какие специальности еще можно поступать без экзаменов?
Напомним, что возможность поступать в вузы без экзаменов (без ЦЭ и ЦТ) Министерство образования прописывает в своих постановлениях. Как правило, ее предоставляют:
- победителям университетских олимпиад;
- обладателям дипломов международных олимпиад и конкурсов;
- выпускникам профильных классов аграрной направленности.
[info_b]Полный список из 24 категорий можно посмотреть по ссылке.[/info_b]
При этом, для каждой категории есть свои особенности.
Победители олимпиад
Так, в 2023 году без экзаменов олимпиадников принимали на специальности, которые были прописаны в постановлении Минобразования от 12 августа 2022 г. № 264.
Кроме того, тогда появилось больше специальностей, куда принимали лидеров университетских олимпиад в Белорусско-Российском университете, Белгосуниверситет пищевых и химтехнологий, Брестском государственном техуниверситете.
Выпускники аграрных классов
А выпускники аграрных классов могли поступить в профильные вузы без сдачи вступительных экзаменов на следующие специальности:
- агрономия;
- селекция и семеноводство;
- защита растений и карантин;
- плодоовощеводство;
- агрохимия и почвоведение;
- зоотехния;
- ветеринарная медицина;
- промышленное рыбоводство;
- ветеринарная санитария и экспертиза;
- сельское строительство и обустройство территорий;
- мелиорация и водное хозяйство;
- техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства;
- техническое обеспечение процессов хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
- ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве;
- техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ;
- энергетическое обеспечение сельского хозяйства (по направлениям);
- управление охраной труда в сельском хозяйстве;
- охрана труда на производстве;
- ветеринарная фармация.
[info_b]Это прописано в постановлении Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 6 июля 2020 г. №30, а также в постановлении №61 от 30 мая 2023г.[/info_b]
При этом, в документе об образовании должны были быть отметки не ниже 7 баллов по профильным учебным предметам, а поступать можно было только по договору о целевой подготовке.
Минобразования разрешило белорусским абитуриентам поступать в вузы без экзаменов ещё по двум специальностям. Но не всем
Кроме того, в 2023 году без ЦЭ и ЦТ могли поступить на некоторые специальности и “целевики”. Вместо этого непосредственно на базе вуза, в который они подавали документы, им нужно было пройти одно внутреннее вступительное испытание.
В Беларуси стартовал набор в вузы студентов без ЦЭ и ЦТ. Кому можно?