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В Минобразования Беларуси назвали новые специальности, на которые разрешат поступать в вузы без экзаменов. Кому повезет?

В Минобразования Беларуси назвали новые специальности, на которые разрешат поступать в вузы без экзаменов. Кому повезет?
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В Министерстве образования Беларуси пообещали расширить список специальностей, на которые разрешат некоторым (!) абитуриентам поступать без экзаменов. Об этом стало известно 6 ноября.

Пока речь идет только о победителях университетских (вузовских) олимпиад. По словам начальника главного управления профессионального образования Сергея Пищова, им разрешат поступать без экзаменов, среди прочих, на следующие специальности:

  • “информационные системы и технологии”;
  • “робототехнические системы”;
  • “автоматизация технологических процессов и производств”; ряд педагогических специальностей, например “природоведческое образование”.

Чиновник подчеркнул, что “это будут те специальности, выпускники которых востребованы сегодня организациями экономики и социальной сферы регионов”, передает госагентство БелТА.

Фото иллюстрационное
Фото иллюстрационное

Кому и на какие специальности еще можно поступать без экзаменов?

Напомним, что возможность поступать в вузы без экзаменов (без ЦЭ и ЦТ) Министерство образования прописывает в своих постановлениях. Как правило, ее предоставляют:

  • победителям университетских олимпиад;
  • обладателям дипломов международных олимпиад и конкурсов;
  • выпускникам профильных классов аграрной направленности.

[info_b]Полный список из 24 категорий можно посмотреть по ссылке.[/info_b]

При этом, для каждой категории есть свои особенности.

Победители олимпиад

Так, в 2023 году без экзаменов олимпиадников принимали на специальности, которые были прописаны в постановлении Минобразования от 12 августа 2022 г. № 264.

Кроме того, тогда появилось больше специальностей, куда принимали лидеров университетских олимпиад в Белорусско-Российском университете, Белгосуниверситет пищевых и химтехнологий, Брестском государственном техуниверситете.

Выпускники аграрных классов

А выпускники аграрных классов могли поступить в профильные вузы без сдачи вступительных экзаменов на следующие специальности:

  • агрономия;
  • селекция и семеноводство;
  • защита растений и карантин;
  • плодоовощеводство;
  • агрохимия и почвоведение;
  • зоотехния;
  • ветеринарная медицина;
  • промышленное рыбоводство;
  • ветеринарная санитария и экспертиза;
  • сельское строительство и обустройство территорий;
  • мелиорация и водное хозяйство;
  • техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства;
  • техническое обеспечение процессов хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
  • ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве;
  • техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ;
  • энергетическое обеспечение сельского хозяйства (по направлениям);
  • управление охраной труда в сельском хозяйстве;
  • охрана труда на производстве;
  • ветеринарная фармация.

[info_b]Это прописано в постановлении Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 6 июля 2020 г. №30, а также в постановлении №61 от 30 мая 2023г.[/info_b]

При этом, в документе об образовании должны были быть отметки не ниже 7 баллов по профильным учебным предметам, а поступать можно было только по договору о целевой подготовке.

Минобразования разрешило белорусским абитуриентам поступать в вузы без экзаменов ещё по двум специальностям. Но не всем

Кроме того, в 2023 году без ЦЭ и ЦТ могли поступить на некоторые специальности и “целевики”. Вместо этого непосредственно на базе вуза, в который они подавали документы, им нужно было пройти одно внутреннее вступительное испытание.

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