Минобразования разрешило белорусским абитуриентам поступать в вузы без экзаменов ещё по двум специальностям. Но не всем

Опубликовано: 08.06.2023 10:08 , Обновлено: 08.06.2023

У белорусских абитуриентов появилась дополнительная возможность поступить в вуз без вступительных испытаний. Однако, коснётся это не всех, а лишь выпускников профильных классов аграрной направленности.

По согласованию с Министерством образования Министерство сельского хозяйства и продовольствия дополнило перечень сельхозспециальностей, на которые выпускники аграрных классов могут поступить в профильные вузы без сдачи вступительных экзаменов.

Соответствующее постановление 7 июня было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и сегодня уже вступило в силу.

К таким специальностям, как мелиорация и водное хозяйство, агробизнес, защита растений и карантин, энергетическое обеспечение сельского хозяйства, ветеринарная санитария, экспертиза и медицина добавили ещё две:

охрана труда на производстве

ветеринарная фармация

На все эти специальности абитуриенты из числа выпускников аграрных классов могут быть зачислены в вузы без экзаменов, просто успешно пройдя собеседование. Однако, как сообщило агентство БелТА, для этого есть ряд условий:

в документе об образовании должны быть отметки не ниже 7 баллов по профильным учебным предметам

поступать можно по договору о целевой подготовке

В Беларуси стартовал набор в вузы студентов без ЦЭ и ЦТ. Кому можно?

Напомним, с 6 июня в высших учебных заведениях Беларуси стартовали вступительные испытания для абитуриентов, которые поступают по целевым направлениям. На таких условиях поступить в вузы могут даже те абитуриенты, которые в этом году не сдавали ни централизованное тестирование (ЦТ), ни централизованный экзамен (ЦЭ).

В Минобразования рассказали, когда пройдут вступительные экзамены в белорусских вузах. А когда подавать документы?

Для остальных абитуриентов приём документов в государственные вузы будет проводиться с 17 по 25 июля. Для абитуриентов некоторых вузов и специальностей Минобразования дополнительно предоставило два дня на подачу документов — с 17 по 27 июля.