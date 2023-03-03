В Минобразования Беларуси назвали 4 обязательных пункта в характеристиках выпускников

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Опубликовано: 03.03.2023 14:34 , Обновлено: 03.03.2023

Министерство образования Беларуси выпустило постановление №58 от 27 февраля 2023 г, в котором прописало, что должно быть в обязательной характеристике выпускников для поступления в вузы.

Документ называется «О выдаче характеристики». Согласно нему, в школах и колледжах должны указать в характеристиках следующие данные о выпускниках:

личные качества — исполнительность, дисциплинированность, инициативность, степень самостоятельности, сформированность навыков здорового образа жизни, активность, интересы, качества лидера;

— исполнительность, дисциплинированность, инициативность, степень самостоятельности, сформированность навыков здорового образа жизни, активность, интересы, качества лидера; моральные качества — ответственность, порядочность, тактичность, доброжелательность, отзывчивость, отношение к государственным и общественным институтам;

— ответственность, порядочность, тактичность, доброжелательность, отзывчивость, отношение к государственным и общественным институтам; участие выпускника в работе органов самоуправления, молодежных объединений, в организации и проведении общественно значимых мероприятий, акций, шефстве над ветеранами войны и труда, в спортивных соревнованиях, спортивно-массовых мероприятиях, выставках, конкурсах технического и декоративно-прикладного творчества, в волонтерском, студотрядовском движении и общественно полезном труде;

в работе органов самоуправления, молодежных объединений, в организации и проведении общественно значимых мероприятий, акций, шефстве над ветеранами войны и труда, в спортивных соревнованиях, спортивно-массовых мероприятиях, выставках, конкурсах технического и декоративно-прикладного творчества, в волонтерском, студотрядовском движении и общественно полезном труде; сведения о дисциплинарных взысканиях , в течение последнего года до даты выдачи характеристики, о поведении выпускника, об индивидуальных достижениях обучения, участии в олимпиадах, конкурсах.

Чтобы получить характеристику, выпускник или его законный представитель должны подать запрос в год поступления в вуз. Они также могут приложить важные документы.

Готовую характеристику должны будут отдать в течение 5 дней с момента получения запроса.

К слову, на момент написания новости текст постановления Минобразования еще не опубликован. Подробности рассказали на портале pravo.by.

Ранее министр образования анонсировал, что всего характеристике будет всего 11 пунктов. В том числе анкетные данные — фамилия, имя, отчество, а также семейный статус ребенка.

В школьных характеристиках белорусских абитуриентов из 11 пунктов один будет про патриотизм. Зачем?

Зачем нужна характеристика?

Как объясняли в Минобразования, документ должен «дать представление не о том, как человек учился (это видно из аттестата), а судить о личности абитуриента, чтобы оперативно, с первого семестра вовлечь его в общественную жизнь».

И добавили, что характеристика нужна для деканата, руководителей творческих коллективов, спортивных секций, кураторов групп и воспитателей.

В Минобразования объяснили, как повлияет характеристика из школы на поступление в вузы Беларуси