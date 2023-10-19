Совмин предложил повысить штрафы для белорусов за неявку на армейские сборы. На сколько?

Опубликовано: 19.10.2023 12:23 , Обновлено: 19.10.2023

Совет министров Беларуси предложил повысить штрафы за нарушения против порядка приписки белорусов к призывным участкам, призыва на воинскую службу и воинского учета. В законопроекте, внесённом на рассмотрение Палаты представителей, указаны изменения, которые предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.

Как следует из текста документа, выложенного на Национальном правовом интернет-портале, следующие штрафы могут вырасти в разы:

за неявку на мероприятия по призыву (статья 26.1 КоАП) – до 10 - 30 базовых величин ( 370 - 1110 рублей сегодня) вместо нынешних 5 базовых (185 рублей);

сегодня) вместо нынешних 5 базовых (185 рублей); за неоповещение граждан о вызове в военный комиссариат, орган госбезопасности, иной орган, осуществляющий воинский учет, либо необеспечение возможности своевременной явки, в том числе - на пункт сбора (оповещения и сбора) или в воинскую часть (статья 26.2 КоАП) должностному лицу может грозить: за первое правонарушение – до 20 базовых величин ( 740 рублей ) вместо нынешних 3 базовых величин, за повторное – до 20-30 базовых величин ( 740-1110 рублей ) вместо нынешних 4-6 базовых величин;

) вместо нынешних 3 базовых величин, за повторное – до 20-30 базовых величин ( ) вместо нынешних 4-6 базовых величин; за нарушение обязанностей по воинскому учету (статья 26.3 КоАП) : для граждан – до 25 базовых величин ( 925 рублей ) вместо нынешних 3 базовых величин, для должностных лиц – до 30 базовых величин ( до 1110 рублей сегодня) вместо нынешних 4-5 базовых величин.

Помимо повышения штрафов в законопроекте, который предполагает изменение законов по вопросам обеспечения национальной безопасности, закрепляется возможность оповещать призывников о вызове в военкомат не традиционными повестками, а посредством СМС-сообщений. Для этого операторов связи могут обязать по запросу предоставлять военным комиссариатам номера призывников для СМС-рассылки.

Также авторы законопроекта предложили предоставлять официальное освобождение от работы и учебы гражданам для прохождения мероприятий по воинскому учету, призыву на военную службу, оформлению документов воинского учета, уточнению учетных данных. Предполагается, что на это время работодатель обязан будет продолжать выплачивать зарплату работнику, а в случае со студентами - сохранят стипендию в полном объёме.

Кроме того, военные комиссариаты и органы госбезопасности предложили обязать возмещать расходы по проезду “в порядке и размерах, установленных законодательством” для работников, направляемых в служебные командировки.

Напомним, студентам всех белорусских вузов с сентября 2024 года, вероятно, в обязательном порядке придётся изучать военную подготовку. Зачем в вузах решили ввести этот дополнительный предмет, в эфире белорусского телевидения объяснил начальник военно-транспортного факультета Белорусского государственного университета транспорта (БелГУТ) полковник Алексей Поддубный.

«Проходить будут все» — По ГосТВ объяснили, зачем в белорусских вузах решили ввести военную подготовку