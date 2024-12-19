В Минобороны позвали белорусов отметить Новый год и Рождество с ними. Это как?

Опубликовано: 19.12.2024 11:25 , Обновлено: 19.12.2024

Министерство обороны пригласило всех желающих присоединиться к белорусским военным на празднике, посвященном грядущим Рождеству и Новому году. Его ведомство решило организовать при поддержке Минского городского исполнительного комитета на этой неделе в одном из столичных торговых центров.

Для гостей военные подготовили специфические развлечения. Так, гостям пообещали:

угостить солдатской кашей,

показать выступление оркестра Военной академии и творческих коллективов частей Минского гарнизона,

поуправлять беспилотными комплексами и поводить военную технику с помощью виртуальных игр-эмуляторов.

Кроме того, для гостей пообещали подготовить тематические площадки с праздничными фотозонами, а также конкурсы и активности для детей и подростков.

Сам праздник должен начаться в 14:00 в эту субботу, 21 декабря, в торговом центре “Першы Нацыянальны гандлёвы дом” по адресу: Минск пр. Независимости. 134 (вход - свободный).

Кстати, там же в этом году расположилась главная резиденция столичного Деда Мороза, куда её перенесли из центрального детского парка имени Горького. С 15 декабря по вечерам в Домике Деда Мороза в торговом центре начали проводить новогодние анимационные программы с мастер-классами и прочими активностями.

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