В Минобороны Британии рассказали, чем А-50 в Мачулищах был важен для России

Опубликовано: 09.03.2023 12:05 , Обновлено: 09.03.2023

В разведке Великобритании прокомментировали атаку на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Мачулищах под Минском. Британские спецслужбы объяснили, почему дислокация самолета-разведчика дальнего радиолокационного обнаружения на территории Беларуси важна для российской армии.

Британские разведслужбы считают, что «самолет почти наверняка был атакован небольшим беспилотником».

Они отметили, что после этого, А-50, вероятно, «отправили на аэродром в Таганроге». Причем, специалисты полагают, что полет прошел “на более низкой высоте, чем обычно, из-за вероятного нарушения герметичности кабины самолета”.

«[А-50], вероятно, обеспечивал ситуационную осведомленность для истребителя МиГ-31К, модифицированного для запуска гиперзвуковой ракеты воздушного базирования «Кинжал», которую Россия считает ключевым стратегическим средством», — предположили в британском Минобороны.

Как пояснили эксперты, после модификации самолеты МИГ-31К “лишились собственного радара из-за необходимости балансировки самолета, в результате чего пилоты стали зависимы от внешних источников ситуационной осведомленности”. Функции такого радара и выполнял самолет А-50, подчеркнули разведчики.

“Вполне реально, что теперь российско-белорусским военно-воздушным силам придется полагаться на поддержку с земли и на сопровождение истребителей до тех пор, пока не прибудет новый самолет-разведчик”, — заявили в Минобороны Великобритании.

«Царапины и пробоина в корпусе»

Напомним, 7 марта Александр Лукашенко подтвердил атаку на российский самолет в Мачулищах. По его словам, А-50, размещенный в Беларуси «это не российский самолет».

«Это я попросил президента России направить мне воздушную группировку для того, чтобы мы могли осуществлять контроль по периметру наших белорусских границ и в совместной белорусско-российской группировке отрабатывать определенные навыки», — заявил Лукашенко.

И добавил, что А-50 «никогда не залетал на территорию Украины».

По информации Лукашенко, в результате атаки самолет получил «царапины и одну пробоину в корпусе».

«Тем не менее, мы попросили россиян, чтобы они взяли этот самолет на обслуживание и прислали нам другой. Так и произошло», — сказал он.

Как ранее сообщал Телеграф, Александр Лукашенко заявил, что самолет А-50 в Мачулищах атаковал гражданин России с помощью «невероятных» технологий СБУ и ЦРУ. В КГБ Беларуси также сообщили, что атаку на А-50 помогали готовить и провести белорусы, как на территории страны, так и за ее пределами.