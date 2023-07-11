В Минобороны Беларуси рассказали, где "рассредоточат" вагнеровцев

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Опубликовано: 11.07.2023 14:43 , Обновлено: 11.07.2023

Министерство обороны Беларуси 11 июля подтвердило, что представители ЧВК Вагнера прибудут в Беларусь и будут находиться на полигонах для проведения занятий.

В военном ведомстве отметили, что по прибытии вагнеровцев и их размещении на полигонах “для проведения занятий и взаимного обмена опытом”, особое внимание будет уделено приемам и способам ведения боевых действий белорусской армией.

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В Минобороны рассказали, что на полигонах завершается подготовка и проведение боевого слаживания очередного комплекта подразделений российской армии: «Сейчас полигоны Вооруженных сил страны готовятся принять очередную смену для проведения мероприятий совместной подготовки военнослужащих Беларуси и России».

В ведомстве отметили, что предыдущая плановая ротация подразделений из состава российских войск, осуществляющих свою подготовку на полигонах нашей страны, проводилась более месяца назад и успешно завершена.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что Лукашенко рассказал, когда сможет «задействовать» бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларуси:

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