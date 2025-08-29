В Минобороны Беларуси появилась автоматизированная система управления войсками

Опубликовано: 29.08.2025 07:31 , Обновлено: 29.08.2025

На вооружении белорусских военных появилась автоматизированная система управления войсками. Её опробовали в деле в рамках оперативно-специального учения войск связи Вооруженных Сил (ВС), которое проводится в стране с 25 по 29 августа. Об этом рассказал начальник связи ВС — начальник управления связи Генерального штаба ВС генерал-майор Вадим Романив.

Оперативно-специальное учение войск связи стало заключительным этапом подготовки к совместному белорусско-российскому учению “Запад-2025”. На этом этапе белорусские военные отработали вопросы управления войсками связи, системой связи ВС, а также подготовки оперативного состава для управления войсками и оружием.

По словам Романива, по окончании госиспытаний программный продукт, который обеспечивает автоматизированную систему управления войсками, “успешно прошел апробацию в условиях и масштабах реального времени”.

Представитель Минобороны пояснил, что в ходе данных учений ведомство также отработало применение беспилотной авиации в интересах войск связи, а также взаимодействие этого рода войск с войсками радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки “в режиме реального подавления и воздействия на систему связи”.

“Для того и проводятся такие учения, чтобы определить те направления, куда надо двигаться, чтобы противник в меньшей степени мог воздействовать на нашу систему. Определенный опыт мы получили”, - подвёл итоги учений генерал-майор, заверив, что войска связи на будущих учениях “Запад-2025” с идентичными задачами “справятся точно и в срок”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что ещё в середине августа в Министерстве обороны Беларуси озвучили точные сроки совместного стратегического учения белорусских и российских военных “Запад-2025”, а также его главные цели, а также прокомментировали начавшиеся в преддверии учений военные манёвры в соседних странах.

Минобороны Беларуси озвучило точные сроки и цели учений «Запад-2025»

Военные учения в сроки, приближенные к “Западу-2025”, организовали Литва, Латвия и Польша. При этом на днях в Министерстве национальной обороны Польши заявили, что не видят в предстоящих белорусско-российских учениях «Запад-2025» признаков их перерастания в вооружённый конфликт. Тем не менее, как заявили в ведомстве, Варшава может ожидать усиление «войны нервов» на границе.

В Минобороны Польши заявили, что не видят в учениях «Запад-2025» предпосылок к военному конфликту