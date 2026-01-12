В Минлесхозе объяснили, зачем отправили в морозы работников лесхозов в два региона Беларуси - “Финансово заинтересуют”?

Опубликовано: 12.01.2026 14:01 , Обновлено: 12.01.2026

Министр лесного хозяйства Александр Кулик созвал специалистов со всей Беларуси на помощь лесхозам двух регионов - Гомельской и Могилевской области. Усиленный "десант" глава ведомства потребовал собрать оперативно, пока установилась морозная погода, и потребовал не только обеспечить всем необходимым тех, кто будет работать в таких непростых условиях, но и "финансово заинтересовать" их.

Помощь гомельским и могилёвским лесхозам потребовалась для разработки буреломных лесосек, а точнее, тех участков, которые в осеннюю распутицу оказались недоступны тяжёлой лесозаготовительной технике, а уже подготовленная к вывозу древесина так и осталась лежать на просеках. После того, как в Беларуси ударили морозы, подъездные пути с самым сложным участкам подмёрзли, и глава Минлесхоза потребовал по максимуму воспользоваться погодными условиями и активизировать вывозку уже подготовленной древесины.

“Не помню, когда в последний раз были такие морозы. Нужно воспользоваться этой погодой!” - потребовал Кулик и установил конкретные сроки. Техника со всех регионов страны должна приступить к работам на Могилёвщине и Гомельщине не позднее среды, 14 января.

“Игнорирование этого поручения буду расценивать как вредительство”, - предупредилКулик генеральных директоров государственных производственных лесохозяйственных объединений.

[inf]По данным Минлесхоза, больше всего не охваченных лесозаготовителями площадей в Гомельской области - более 2 тысяч гектар леса, отданных под сплошную санитарную рубку после разгула стихии летом 2025 года. [/inf]

Сюда 26 белорусских лесхозов из других областей направят по одному дополнительному лесозаготовительному комплексу и по несколько вальщиков, которым предстоит разобраться с единичными деревьями, к которым не подобраться на технике. При этом Клик потребовал обеспечить рабочих комфортными условиями проживания и труда - с отоплением и горячим питанием, а вальщикам гарантировать достойные условия оплаты труда.

Напомним, в конце декабря прошлого года Комитет государственного контроля объявил о проблемах в заготовке, хранении и переработке леса в Беларуси. О серьезности проблемы свидетельствует тот факт, что в заседании также участвовали вице-премьер Юрий Шулейко, министр лесного хозяйства Александр Кулик, председатель концерна «Беллесбумпром», а также руководители областных лесхозов.

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