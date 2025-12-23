Госконтроль обвинил белорусские лесхозы в приписках, сокрытии и порче древесины

Опубликовано: 23.12.2025 18:25 , Обновлено: 23.12.2025

Комитет государственного контроля (КГК) после проведения совместного с Минлесхозом заседания объявил о проблемах в заготовке, хранении и переработке леса в Беларуси. О серьезности проблемы свидетельствует тот факт, что в заседании также участвовали вице-премьер Юрий Шулейко, министр лесного хозяйства Александр Кулик, председатель концерна «Беллесбумпром», а также руководители областных лесхозов.

По данным Госконтроля, на данный момент в Беларуси накопилось около 6 млн кубометров невостребованной древесины. В КГК заявили, что зафиксировали факты, когда уже заготовленная древесина не вывозится с лесосек. Госконтроль насчитал более 30 тыс. кубометров поврежденной древесины.

При этом работники лесхозов часто скрывали тот факт, что древесина не вывозилась (в КГК заявили о свыше 180 фактах сокрытия). Мало того, ещё около 50 тыс. кубометров древесины хранились на сельскохозяйственных землях.

Также Госконтроль заявил, что выявил факты приписок и, наоборот, невнесения в госсистему учёта древесины информации. “Данные недочеты приводят к образованию недостачи древесины и ее излишков и способствуют сокрытию реального объема заготовленной древесины и хищениям”, - отметили в КГК.

Причем проверяющие обвинили в сокрытии невывезенной древесины и незаконных рубок служащих лесной охраны, которые должны были выявлять такие факты.

Впрочем, ранее в Минлесхозе пытались объяснить, что происходит с древесиной в лесу и почему не вся была вывезена и переработана. Так, в Быховском районе Могилевской области состоялось выездное заседание штаба по заготовке, вывозу и реализации древесины, образовавшейся после сильных штормов в Беларуси в этом году.

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