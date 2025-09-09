В Мининформации предложили белорусам «активно подсказывать», какие книги запрещать

Опубликовано: 09.09.2025 08:09 , Обновлено: 09.09.2025

Заместитель министра информации Беларуси Денис Езерский посетовал на не достаточно активное, по его мнению, применение действующего законодательства по ограничению распространения некоторой литературы. Он предложил белорусам занять в этом вопросе "активную позицию" и "подсказывать" ведомству, какие книги внести в их "чёрный список" и запрещать продавать и распространять на территории страны.

Выступая в одном из ток-шоу на гостелеканала СТВ, Езерский пожаловался на то, что сейчас в книжных в продаже “шлака очень много” и предложил “категоричное” решение проблемы.

“Надо запрещать. Не разрешать продавать, не разрешать ввозить то, что на сегодняшний день может нанести вред национальным интересам”, - высказал своё мнение заместитель руководителя профильного ведомства.

Езерский отметил, что на сегодняшний день действующее законодательство предоставило министерству и правоохранительным органам “механизмы, которые позволяют регулировать этот процесс”, но посетовал на то, что ведомство “не так активно его применяет, как хотелось бы”.

“Если мы откроем сегодня список книг, которые не рекомендованы и запрещены для реализации и распространения на территории Республики Беларусь, он не такой большой - там 143-145 книг. А мы понимаем, что их намного больше”, - заявил замминистра.

Исправить ситуацию, по мнению Езерского, могла бы “активная позиция населения”, которое “будет подсказывать то, что они увидели, нашли”. “И, слава богу, мы такой отклик получаем”, - заявил чиновник.

Список запрещённых к продаже в Беларуси книг увеличился на 31 позицию

Ранее Telegraf.news рассказал, что в августе Министерство информации Беларуси в очередной раз дополнило список печатных изданий, распространение которых на территории страны запрещено. В новый перечень, в числе прочего, вошли книги, затрагивающие тематику БДСМ, насилия и жестокости, а также публицистика. В самом “чёрном списке” белорусского Мининформа можно найти в том числе и произведения всемирно известных и популярных авторов, таких как Рю Мураками, Фредрик Бакман и Дэвид Митчелл, а также книги журналистки Энн Эпплбаум — супруги министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.

Книги Мураками и жены главы МИД Польши пополнили список запрещенных к продаже в Беларуси