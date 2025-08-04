Список запрещённых к продаже в Беларуси книг увеличился на 31 позицию

Опубликовано: 04.08.2025 19:05 , Обновлено: 04.08.2025

Министерство информации Беларуси дополнило список печатных изданий, распространение которых на территории страны запрещено. Как сообщили в ведомстве, в него добавлено ещё 31 наименование.

Как сообщила пресс-служба министерство, решение принято на заседании Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции. Согласно заключению комиссии, в этих изданиях установлено «наличие информационных сообщений и материалов, распространение которых способно нанести вред национальным интересам».

В новый перечень, в частности, вошли книги, затрагивающие тематику БДСМ, насилия и жестокости, а также публицистика. В частности, среди 31-го добавленного в список издания оказались:

« Тридцатая любовь Марины » Владимира Сорокина;

» Владимира Сорокина; « Кровавый круиз » Матса Страндберга;

» Матса Страндберга; « Библия БДСМ. Полное руководство » Тристана Таормино;

» Тристана Таормино; « Электропрохладительный кислотный тест » Тома Вулфа;

» Тома Вулфа; « Невидимки » Чака Паланика;

» Чака Паланика; « Восточнославянские городские легенды » Дионизьюша Чубаля;

» Дионизьюша Чубаля; « Вот они, а вот мы. Белорусская поэзия и стихи солидарности » (cоставитель В. Коркунов).

[info_b]С полным списком запрещённых к распространению в Беларуси изданий можно ознакомиться в [link href=“http://mininform.gov.by/documents/spisok-pechatnykh-izdaniy-soderzhashchikh-informatsionnye-soobshcheniya-i-ili-materialy-rasprostrane/” target=“_blank” rel=“noopener”] документе [/link] на сайте Мининформа.[/info_b]

Некоторые из этих изданий ещё можно найти в каталоге маркетплейсов. Но Мининформ предупредил, что в случае выявления продажи изданий из этого списка у продавцов может быть прекращено действие свидетельства о государственной регистрации в качестве распространителя печатной продукции.

С учётом этого дополнения, в списке теперь содержится 141 наименование.

О том, какие издания пополнили список в прошлый раз, журналисты Telegraf.news рассказывали ранее.

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