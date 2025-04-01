Книги Мураками и жены главы МИД Польши пополнили список запрещенных к продаже в Беларуси

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Опубликовано: 01.04.2025 09:09 , Обновлено: 01.04.2025

Министерство информации обновило список печатных изданий, которые запрещается продавать и распространять в Беларуси из-за того, что в них содержится информация, которая, по мнению белорусских властей, может "нанести вред национальным интересам" страны. На этот раз список пополнился книгами таких известных и популярных авторов, как Рю Мураками, Фредрик Бакман и Дэвид Митчелл.

В новой редакции перечня запрещённых к распространению печатных изданий уже 92 наименования. С последним обновлением туда добавили сразу несколько книг, которые были успешно экранизированы в американском Голливуде. Это роман английского писателя Дэвида Митчелла “Облачный атлас”, по которому в 2012 году сняли одноименный фантастический фильм о далёком постапокалиптическом будущем, и роман американского писателя Джеффри Евгенидиса, лауреата Пулитцеровской премии “Девственницы-самоубийцы”.

В список также попали сразу три романа популярного шведского писателя Фредрика Бакмана - “Медвежий угол”, “Мы против вас” и “После бури”. Эта трилогия поднимает многочисленные психологические проблемы, включая буллинг, отношение в обществе к насилию и “токсичную маскулинность”.

Примечательно, что все три романа в настоящее время в одном из популярных белорусских книжных магазинов держатся в лидерах продаж. Судя по информации, размещённой на сайте по состоянию на утро 1 апреля, книги ещё не сняты с продажи (возможно, компания ещё не получала официального уведомления о введении новых запретов).

Ещё одна фамилия автора, угодившего в “запретный список” белорусского Мининформа, которая на слуху у многих - Рю Мураками. Под запрет на распространение попал один из его самых известных романов - “Дети из камеры хранения”.

Также в новом перечне оказалась ещё одна книга журналистки Энн Эпплбаум - супруги министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Теперь под запретом в Беларуси уже две её работы - “ГУЛАГ” и “Железный занавес. Подавление Восточной Европы (1946-1956)”.

[info_b]С полным списком книг и печатных изданий, распространение которых в Беларуси запрещено, можно ознакомиться на сайте Мининформа по ссылке. Точные причины внесения тех или иных изданий в “запретный список” ведомство не указывает. [/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что книги, попавшие в список Мининформа, запрещается в Беларуси только распространять. В случае выявления фактов продажи, ведомство может приостановить действие свидетельства о государственной регистрации распространителя печатных изданий.

Мининформ запретил распространять в Беларуси ещё 30 книг