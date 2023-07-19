В Мингорисполкоме заявили, что ликвидируют два лицея. В чем причина?

Опубликовано: 19.07.2023 18:51 , Обновлено: 19.07.2023

Андрей Стригельский, председатель комитета по образованию Мингорисполкома, рассказал, что к новому учебному году в столице ликвидируют два лицея – № 1 в Московском районе, № 2 – в Ленинском.

Он пояснил, что это решение принимали заблаговременно. По его словам, в 2022 году эти лицеи уже не осуществляли набор детей в 10-е классы, а в 2023-м – выпустили последние 11-е классы, сообщило информагентство”Минск Новости”.

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«Минск – компактный город. Сегодня созданы условия для получения профильного образования на третьей ступени во всех школах и гимназиях», - сказал Стригельский. «У нас действительно большая сеть профильных классов. И сегодня нет необходимости в таком виде учреждения, как общеобразовательный лицей», - резюмировал он.

Председатель комитета рассказал, что освободившиеся здания сохранятся в системе образования столицы: на месте лицея №2 с сентября будет функционировать корпус Минского городского педагогического колледжа, что должно позволить решить задачу по увеличению набора учащихся на педагогические специальности. Здание лицея №1 передадут близлежащей средней школе.

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