В Беларуси начали отключать отопление. Где сначала?

Опубликовано: 02.04.2024 10:53 , Обновлено: 02.04.2024

В Гродно и Гомеле сообщили о завершении отопительного сезона. Пока, как обычно, отопление отключат не в жилых помещениях. Об этом сообщили предприятие "Гродноэнерго" и Гомельский горисполком.

Как рассказали в Telegram-канале “Гродноэнерго”, 2 апреля начнут постепенно отключать отопление в промышленных, общественных и административных зданиях областного центра. Такое решение принял Гродненский горисполком, причина - теплая погода на улице и ее “дальнейший благоприятный прогноз”.

В Гомеле также постепенно будут отключать отопление в административных и производственных зданиях. При этом в жилые дома, школы, детские сады и больницы тепло еще будут подавать, рассказали порталу “Белка” в Гомельском горисполкоме.

Напомним, отключение отопления в жилых домах Беларуси производят при среднесуточной температуре в 8 градусов тепла по Цельсию и выше в течение трех суток.

К примеру, в 2023 году отопление в стране начали перекрывать с 10 апреля, а в 2022 году — в начале мая.

[info_b]В первую очередь батареи в Беларуси отключают в общественных, административных зданиях, а также на промышленных предприятиях. После – в жилищном фонде, общежитиях, вузах, театрах, общегородских банях, гостиницах. И только потом тепло перестают подавать в детские сады, школы, поликлиники и больницы, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, библиотеки.[/info_b]

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