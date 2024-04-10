В Мингорисполкоме предложили ужесточить требования к врачам частных медцентров

Опубликовано: 10.04.2024 10:18 , Обновлено: 10.04.2024

Для белорусских врачей, которые работают в частных медицинских центрах, предложили изменить квалификационные категории. О том, что данный вопрос уже находится на обсуждении госорганов, сообщил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Игорь Юркевич.

Выступая в эфире «Радио-Минск», глава профильного комитета столичной мэрии отметил, что сейчас в коммерческом секторе могут работать специалисты, окончившие медуниверситет условно три года назад, а выполнять им приходится порой непростые операции, требующие немалого опыта.

“Зачастую этот врач выполняет хирургические вмешательства, которые на высоком уровне способен делать хирург с пяти-семилетним стажем работы”, - обратил внимание Юркевич.

В связи с этим в ведомстве посчитали необходимым ужесточить требования к сотрудникам частных медцентров. В частности, на обсуждении властей находится вопрос о том, чтобы разрешить работать в коммерческом секторе только врачам первой и высшей квалификационной категорий, чтобы “ответственность частного сектора перед пациентом была такой же высокой, как и государственного”.

Ранее, как сообщил Telegraf.news, министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев озвучил одну из ключевых задач, над которой сейчас работает ведомство — уравнивание цен на платные услуги в государственных и частных клиниках. Он призвал изменить “социальную нагрузку и ответственность” частных медцентров.

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В феврале этого года Ходжаев также рассказал, как в Беларуси планируют решать проблему нехватки медицинских кадров и когда врачами “укомплектуют” регионы.

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