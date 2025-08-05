В Мингорисполкоме предложили ужесточить правила аренды самокатов

Опубликовано: 05.08.2025 17:02 , Обновлено: 05.08.2025

Заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома Ольга Леошко заявила, что по итогам текущего сезона возможно ужесточение правил пользования сервисами кикшеринга. Причиной стали частые нарушения, особенно езда вдвоём на одном электросамокате.

По её словам, только в июне-июле за поездки «тандемом» на главной минской велодорожке сервисы заблокировали 300 пользователей . При этом в целом по городу, по словам Леошко, таких нарушителей зафиксировано ещё больше.

«Иногда и несовершеннолетние дети катаются таким образом. Они создают угрозу безопасности не только своей жизни, но и тем, кто на велодорожке едет на личном велосипеде, например», — заявила Леошко, добавив, что встречаются случаи, когда на одном СПМ едут даже втроём.

Другой проблемой представитель Мингорисполкома назвала неправильную парковку. Иногда пользователи, по её словам, бросают самокаты где придётся, мешая движению и создавая угрозу для других.

Она также заявила, что проблемы с культурой вождения касаются не только пользователей сервисов проката, но и владельцев личных средств персональной мобильности. В качестве примера она привела случай, когда личный самокат пристегнули в подземном переходе, помешав проходу граждан. Этому факту, сообщили в Мингорисполкоме, будет дана правовая оценка.

Напомним, с начала текущего сезона в Минске действуют различные (в зависимости от зоны) ограничения скорости для прокатных самокатов.

От 7 до 20 км/ч. В Минске ввели новые ограничения скорости для электросамокатов

Их введение даже послужило поводом для спора между властями и сервисами кикшеринга.

«Кто-то просто не понимает» — Кикшеринг и Мингорисполком поспорили из-за «избыточных» ограничений на электросамокаты