В милиции рассказали, что сообщают председатели белорусских жилищных кооперативов о жильцах участковым

Опубликовано: 12.10.2025 11:19 , Обновлено: 12.10.2025

В Гродно милиция провела семинар для руководителей жилищных кооперативов и товариществ, на котором обсудили их взаимодействие с правоохранительными органами. По словам представителей милиции, председатели зачастую играют роль глаз и ушей участковых инспекторов.

Так, заместитель начальника ООПП РУВД Дмитрий Валюк утверждает, что председатели жилищных кооперативов вносят значительный вклад в обеспечение правопорядка.

Согласно его информации, председатели информируют участкового о различных происшествиях, а именно:

о подозрительных лицах;

о нарушениях общественного порядка;

о фактах вандализма;

о случаях незаконного проживания.

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Участковые, в свою очередь, потом проверяют эти сведения. Иногда ещё дают рекомендации — например, по установке камер или дополнительного освещения.

[inf] Товарищество собственников(ТС) и Жилищно-строительный потребительский кооператив (ЖСПК) — это формы управления многоквартирными домами. Председатель — это выборное лицо, которое представляет интересы жильцов и отвечает за содержание общего имущества. [/inf]

Помимо обмена информацией, милиционеры постоянно проверяются чердаки и подвалы домов.

Как утверждает милиция, такое сотрудничество позволяет не только оперативно реагировать на проблемы, но и, например, лучше бороться с домашним насилием. В текущем году, судя по заявленной информации, тяжкие преступления в этой сфере в районе не регистрировались в этом районе Гродно.

Еще одним важным направлением работы председателей ЖСПК в милиции назвали безопасность пожилых людей, которые часто становятся жертвами мошенников. Там заявили, что участковые инспекторы и председатели кооперативов должны выстраивать доверительные отношения с ними, чтобы те не боялись обращаться за помощью.

Ранее Telegraf.news писал, что в четверг, 9 октября, Министерство внутренних дел (МВД) в очередной раз разослало типовые СМС-сообщения на телефоны белорусов. Об этом редакции Telegraf.news сообщили читатели портала, поделившись скриншотами. В отличие от других подобных массовых рассылок, на этот раз ведомство предложило белорусам перейти на определённый сайт по ссылке в сообщении.

МВД разослало белорусам СМС с предложением перейти на один сайт