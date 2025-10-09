В милиции показали, кого из безработных белорусов отправляют убирать улицы

Опубликовано: 09.10.2025 15:34 , Обновлено: 09.10.2025

Уголовно-исполнительная инспекция Воложинского РОВД 9 октября отчиталась о практическом мероприятии по привлечению к общественно полезному труду безработных местных жителей. Акцию под говорящим названием "Труд против лени" в городе проводят два раза в месяц, по четвергам.

Как оказалось, к помощи Воложинскому ЖКХ в уборке улиц привлекают лиц трудоспособного возраста, ранее судимых, а теперь не работающих и состоящих на соответствующем учёте в милиции. В начале акции с подотчётными белорусами проводят инструктаж, после которого им озвучивают фронт работ и направляют наводить порядок на городских улицах.

Фотографиями с очередной подобной акции поделилсярайонный информационный портал valozhin.by.

Фото: valozhin.by















Как рассказали в милиции Минщины, в рамках подобных мероприятий органы внутренних дел также организуют для безработных ярмарки вакансий, предоставляют консультации по оформлению документов и прохождению обязательных медицинских комиссий и даже выписывают направления на работу на районные предприятия, готовые посодействовать трудоустройству так называемых “тунеядцев”.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что усилить профилактическую работу с безработными белорусами регулярно требует руководство МВД. В числе главных объектов такой профилактики - бывшие осуждённые. Весной этого года первый замминистра внутренних дел — начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко, потребовал от подчинённых “принципиального” подхода к этой категории безработных, а действия уголовно-исполнительной инспекции потребовал обратить в “наступательные”.

Замглавы МВД Беларуси потребовал от милиции «наступательных действий». Кому приготовиться?