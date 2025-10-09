МВД разослало белорусам СМС с предложением перейти на один сайт

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Опубликовано: 09.10.2025 16:10 , Обновлено: 09.10.2025

В четверг, 9 октября, Министерство внутренних дел (МВД) в очередной раз разослало типовые СМС-сообщения на телефоны белорусов. Об этом редакции Telegraf.news сообщили читатели портала, поделившись скриншотами. В отличие от других подобных массовых рассылок, на этот раз ведомство предложило белорусам перейти на определённый сайт по ссылке в сообщении.

Как правило, милиция не рекомендует переходить по ссылкам, полученным через СМС или мессенджеры с незнакомых номеров, чтобы не попасться на уловку мошенников. При этом в последнее время злоумышленники в попытках выудить информацию, которая даст доступ к денежным средствам пользователя, не брезгуют мимикрировать под известные компании, государственные структуры и даже правоохранительные органы.

Поэтому не исключено, что кто-то из белорусов, получивших СМС-сообщение с неизвестной ссылкой, мог отправить его прямиком в спам, даже несмотря на надёжное имя отправителя - МВД Беларуси.

Бесспорно верное решение с точки зрения кибер-безопасности. Но на самом деле, в нынешней рассылке МВД попыталось донести до белорусов действительно важную и полезную информацию, по крайней мере, для тех, у кого есть дети: в СМС-ке указан адрес информационного ресурса о безопасности детей в Сети.

Скриншот от читателя Telegraf.news

Данный ресурс - kidspomogut.by - функционирует довольно давно, а в прошлом году претерпел серьёзное обновление. Полезную информацию о детской безопасности в интернете на нём найдут как их родители, так и сами дети. Одной из важных функций сайта для детей, в частности, является анонимный онлайн-чат для тех, кто пострадал от насилия в виртуальном пространстве.

Там же есть телефоны круглосуточной горячей линии, где детям готовы бесплатно оказать психологическую и информационную помощь, в том числе, в анонимном формате.

[infg] Бесплатный анонимный звонок в формате 24/7 по телефону: 8 801 100 16 11

Звонок согласно тарифу оператора:

8 (029) 367 32 32[/infg]