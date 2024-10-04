В Беларуси начали продавать корм «для истинных квадроберов». Почём и что в составе?

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Опубликовано: 04.10.2024 15:41 , Обновлено: 04.10.2024

Пока часть взрослых с возмущением обсуждает в соцсетях новое увлечение современных детей "странным" неофициальным видом спорта, квадробикой, другая часть решила монетизировать молодёжный тренд. Сначала в продаже появились многочисленные маски, хвосты и прочие аксессуары для детей, имитирующих поведение кошечек, собачек и тигров, но теперь всё зашло ещё дальше: на популярных маркет-плейсах появился корм "для истинных квадроберов". Посмотрели, почём продают и что входит в его состав.

Объясним для тех, кому ещё не приходилось сталкиваться с квадроберами. Это те самые люди (преимущественно дети и подростки), которые надевают маски и искусственные хвосты животных, опускаются на четвереньки и начинают имитировать поведение животных. Кто-то ограничивается выполнением акробатических трюков при помощи рук и ног, а кто-то стремится подражать животным буквально во всём: как показывают многочисленные видеоролики, которые активно распространяет сама же молодёжь в соцсетях, такие “собачки” могут облаять прохожих, “котики” - попытаться поцарапать друг друга и тому подобное.

Такое поведение подростков у кого-то из взрослых вызывает недоумение, у кого-то - возмущение, но нашлись и те, что решил заработать на новой молодёжной субкультуре.

Так, на маркет-плейсах, работающих в Беларуси, появились корма для квадроберов российского производства. На одной площадке за упаковку в 200 г просят почти 11 рублей, на другой за упаковку в 600 г - 33 рубля.

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Несмотря на то, что квадроберы позиционирут себя как подражатели животных, последним такие “корма” вряд ли пришлись по вкусу. В составе наборов “вкусняшек” заявлены жевательные резинки, кислые конфеты, шоколадки, шипучие карамельки, желатинки и фруктовые батончики.

Действительно, увлечения современных детей многих взрослых вводит в ступор — квадробика, хоббихорсинг, хобби-хрюкинг. Все эти страшные слова им столь же непонятны, как и смысл тех действий, что за ними скрываются. Однако, как ранее сообщил Telegraf.news, видео из одного из жилых дворов в Гродно заставит любого взрослого скептика убедиться в том, что это “поколение не потеряно” для жизни. Видео развлечения детей во дворе в Гродно набрало 4,6 млн просмотров.

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