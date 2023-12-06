ЖКХ Минска «обязало» водителей чистить снег вокруг машин. А что говорит закон?

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Опубликовано: 06.12.2023 12:57 , Обновлено: 06.12.2023

В Жилищно-коммунальном хозяйстве Минска в очередной раз напомнили водителям, чтобы те чистили снег вокруг своих автомобилей. Прописана ли такая обязанность в документах и касается ли это жителей регионов?

“Водители не загромождайте дворовые проезды - работает техника, а также выполняйте свою обязанность по уборке проезжей части от снега на расстоянии не менее 1 метра вокруг своего авто”, — сказано в сообщении.

А действительно ли водители обязаны чистить снег вокруг своей машины? На самом деле да — это прописано в Правилах благоустройства и содержания города Минска, утверждённых решением Минского городского Совета депутатов от 16.11.2016 № 252.

[info_b]Пункт 10 этих Правил гласит, что граждане, паркующие транспортные средства на внутридворовых территориях, проезжей части улиц, дорог, проездов, осуществляют своевременную уборку проезжей части от снега и мусора на расстоянии не менее 1 метра от транспортного средства.[/info_b]

В других населенных пунктах такого требования к автомобилистам мы не нашли.

Ранее Телеграф писал, что в Минске планировали открыть 130 пунктов по выдаче лопат и других инструментов для расчистки снега.

В ЖКХ рассказали, где хотят, чтобы минчане убирали снег сами