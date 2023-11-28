В ЖКХ рассказали, где хотят, чтобы минчане убирали снег сами

Опубликовано: 28.11.2023 23:01 , Обновлено: 28.11.2023

Директор ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Марина Толстик заявила 28 ноября, что ее организация решила открыть 130 пунктов по выдаче в столице лопат и других инструментов для расчистки снега. Все из-за наступления зимы и желания, чтобы минчане сами убирались в некоторых местах.

“Поскольку в ближайшие сутки ожидаются обильные снегопады, а вся зима еще впереди, во всех районах города Минска откроются пункты выдачи инвентаря”, - рассказала директор Минского ЖКХ.

По ее словам, коммунальщики хотят, чтобы “дворовые территории, парковки” жители Минска чистили самостоятельно и “тем самым в условиях повышенной нагрузки” оказывали им помощь.

Марина Толстик заявила, что все пункты будут работать по единому графику, но не назвала по какому. “В этом году мы существенно обновили инвентарь, внесли некоторые коррективы в работу пунктов, многое еще в планах”, - похвалилась глава столичного ЖКХ.

“Как показывает практика двух лет, данная услуга востребована населением”, - добавила Марина Толстик, передает БелТА.

Ранее Телеграф писал, что работники ЖКХ в 2021 году жаловались, что минчане почти не откликались на призыв коммунальщиков брать лопаты и самим чистить снег.

“Когда выпал снег, мы расклеивали объявления, приглашали, если нужно, обратиться в ЖЭУ за инвентарем, напоминали, что требование убирать вокруг своих парковочных мест прописано в Правилах благоустройства и содержания города Минска. Однако откликнувшихся было очень мало. Если бы автовладельцы проявили сознательность, весь снег уже давно был бы убран”, - жаловался ранее замдиректора по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда ЖКХ Партизанского района Никита Михеев.

Новость Телеграф