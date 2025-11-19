В милиции показали, за что штрафуют белорусов по видеокамерам на АЗС. Нет - не кофе

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Опубликовано: 19.11.2025 09:11 , Обновлено: 19.11.2025

В милиции Брестчины наглядно показали, за что штрафуют автомобилистов на белорусских АЗС (спойлер - не за кофе и очереди). Вычисляют нарушителей по камерам видеонаблюдения, установленным на заправках.

Брестские милиционеры поделились серией видеозаписей из Республиканской системы мониторинга общественной безопасности. В эту систему стекаются данные практически со всех камер видеонаблюдения, установленных в общественных местах, в том числе, на автозаправках. Благодаря этому инспекторы ГАИ за последнее время выявили как минимум четырёх водителей-бесправников, которые приехали на АЗС за рулём, в нарушение правил.

Опубликованные кадры инспекторы использовать в качестве “напоминания” водителям о том, что “пренебрежение правилами дорожного движения может иметь серьезные последствия”.

Как пояснили в УВД, в трёх случаях водители, “засветившиеся” на АЗС, были лишены прав за превышение скорости.

“Это говорит о том, что данные граждане уже демонстрировали свое пренебрежение к безопасности на дороге и получили соответствующее наказание, но, к сожалению, не сделали должных выводов”, - дали свою оценку беспечному поведению водителей в милиции.

Ещё один водитель, как оказалось, и вовсе никогда не имел водительского удостоверения. Всех их уже привлекли к административной ответственности, но конкретные суммы штрафов не уточнили.

В ГАИ напомнили, что вождение без прав (в том числе после лишения) относится к категории грубейших нарушений Правил дорожного движения (ПДД), поскольку считается опасным.

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Если человек никогда не получал водительских прав, считается, что для вождения у него нет достаточной компетенции и знаний всех нюансов ПДД. По мнению инспекторов, такой водитель не в состоянии “адекватно” оценивать дорожную ситуацию и безопасно управлять автомобилем в различных условиях. Тех же, кто садится за руль после лишения прав, в ГАИ назвали “безответственными” водителями, которые “сознательно пренебрегают законом”.

В обоих случаях такое вождение, по мнению ГАИ, повышает риск ДТП и создаёт угрозу как для самих водителей-нарушителей, так и для других участников дорожного движения.

[inf]Напомним, за управление автомобилем без прав или передачу управления такому лицу в Беларуси могут оштрафовать на 210 - 840 рублей, а за повторное нарушение в течение года штраф составит уже от 840 до 2100 рублей. Также в законе за подобные нарушения предусмотрены альтернативные наказания - общественные работы или административный арест до 15 суток. Если и дальше продолжить ездить без прав, то грозит уже уголовная ответственность по статье 317-2 УК. Наказание может варьироваться от штрафа в 2100 рублей и общественных работ до двух лет ограничения свободы .[/inf]

Ранее Telegraf.news рассказал, что недавно Совет министров Беларуси предложил возвращать водительские права досрочно некоторым автомобилистам, лишённым прав за нарушение Правил дорожного движения (ПДД). Два случая, когда административное взыскание в виде лишения права могут приостановить, предложили прописать в Процессуально‑исполнительном кодексе об административных правонарушениях (ПИКоАП).

Совмин Беларуси предложил досрочно возвращать права некоторым проштрафившимся водителям