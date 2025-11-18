Совмин Беларуси предложил досрочно возвращать права некоторым проштрафившимся водителям
Совет министров Беларуси предложил возвращать водительские права досрочно некоторым автомобилистам, лишённым прав за нарушение Правил дорожного движения (ПДД). Два случая, когда административное взыскание в виде лишения права могут приостановить, предложили прописать в Процессуально‑исполнительном кодексе об административных правонарушениях (ПИКоАП).
Согласно новому законопроекту, текст которого на днях выложили на Национальном правовом интернет-портале, в Кодекс предложили добавить две статьи - 19.7 и 19.8.
Первая предусматривает приостановление исполнения административного взыскания для тех, чья трудовая деятельность напрямую связана с управлением колесного трактора или самоходных машин. Им предлагается возвращать водительские права (за исключением прав категории «А») досрочно по ходатайству руководителя органа местного управления, но лишь при соблюдении ряда условий. У человека не должно быть в прошлом судимости за управление без прав или в состоянии опьянения, а также нет неоплаченных штрафов за нарушение ПДД и некоторые другие правонарушения.
В данной статье прописали важную оговорку - водительские права вернут лишь на время, пока человек работает на тракторе или самоходной машине. Если до истечение срока административного взыскания человек уволится и его новая работа не будет связана с вождением, прав он по закону снова лишится.
Вторая статья, предложенная белорусскими законодателями, предполагает полное освобождение от наказания в виде лишения водительских прав. Водительские права в этом случае также предлагается возвращать по ходатайству руководителя органа местного управления, но лишь при одновременно соблюдении 4 условий:
- вернуть права досрочно могут лишь по истечении как минимум половины срока лишения,
- человек должен в течение двух лет (с перерывом до трех месяцев) работать или быть иным образом вовлечён в экономику страны,
- человека ранее не освобождали от административного взыскания по данной статье,
- человек ранее не привлекался к административной ответственности за управление без прав или в состоянии опьянения, либо к уголовной ответственности за нарушение ПДД и некоторых других правонарушений, а также за ним не числится неоплаченных штрафов.
Отметим, что законопроекту ещё предстоит пройти обсуждение в парламенте, прежде чего его примут и отправят на подпись главе государства, так что положения статей ещё могут измениться.
Ранее Telegraf.news рассказал, что этим летом в белорусском правительстве объявили, что взяли курс на “поддержание умеренной либерализации регулирования правоотношений в сфере административной ответственности с учетом развития национальной правовой системы”, анонсировав поправки в КоАП.
Совмин предложил «умеренную либерализацию» КоАП Беларуси. Что известно?