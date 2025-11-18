Совмин Беларуси предложил досрочно возвращать права некоторым проштрафившимся водителям

Опубликовано: 18.11.2025 12:45 , Обновлено: 18.11.2025

Совет министров Беларуси предложил возвращать водительские права досрочно некоторым автомобилистам, лишённым прав за нарушение Правил дорожного движения (ПДД). Два случая, когда административное взыскание в виде лишения права могут приостановить, предложили прописать в Процессуально‑исполнительном кодексе об административных правонарушениях (ПИКоАП).

Согласно новому законопроекту, текст которого на днях выложили на Национальном правовом интернет-портале, в Кодекс предложили добавить две статьи - 19.7 и 19.8.

Первая предусматривает приостановление исполнения административного взыскания для тех, чья трудовая деятельность напрямую связана с управлением колесного трактора или самоходных машин. Им предлагается возвращать водительские права (за исключением прав категории «А») досрочно по ходатайству руководителя органа местного управления, но лишь при соблюдении ряда условий. У человека не должно быть в прошлом судимости за управление без прав или в состоянии опьянения, а также нет неоплаченных штрафов за нарушение ПДД и некоторые другие правонарушения.

В данной статье прописали важную оговорку - водительские права вернут лишь на время, пока человек работает на тракторе или самоходной машине. Если до истечение срока административного взыскания человек уволится и его новая работа не будет связана с вождением, прав он по закону снова лишится.

Вторая статья, предложенная белорусскими законодателями, предполагает полное освобождение от наказания в виде лишения водительских прав. Водительские права в этом случае также предлагается возвращать по ходатайству руководителя органа местного управления, но лишь при одновременно соблюдении 4 условий:

вернуть права досрочно могут лишь по истечении как минимум половины срока лишения,

человек должен в течение двух лет (с перерывом до трех месяцев) работать или быть иным образом вовлечён в экономику страны,

человека ранее не освобождали от административного взыскания по данной статье,

человек ранее не привлекался к административной ответственности за управление без прав или в состоянии опьянения, либо к уголовной ответственности за нарушение ПДД и некоторых других правонарушений, а также за ним не числится неоплаченных штрафов.

Отметим, что законопроекту ещё предстоит пройти обсуждение в парламенте, прежде чего его примут и отправят на подпись главе государства, так что положения статей ещё могут измениться.

Ранее Telegraf.news рассказал, что этим летом в белорусском правительстве объявили, что взяли курс на “поддержание умеренной либерализации регулирования правоотношений в сфере административной ответственности с учетом развития национальной правовой системы”, анонсировав поправки в КоАП.

Совмин предложил «умеренную либерализацию» КоАП Беларуси. Что известно?