В ГАИ рассказали, как ездить без прав по Минской области. Подписчики подтвердили

🎥 Видео

Опубликовано: 25.05.2024 11:46 , Обновлено: 25.05.2024

Госавтоинспекция Беларуси поделилась в Tiktok шутливым видеороликом, в котором рассказала, как можно ездить по Беларуси без водительского удостоверения. Пользователи соцсети согласились и рассказали о своих способах.

В аккаунте ГАИ Беларуси в TikTok сотрудники опубликовали интригующий видеоролик с трендовой озвучкой, где заявили, что расскажут о способе передвижения без водительских прав в Беларуси, особенно по Минской области. После барабанной дроби пользователи, как и ожидалось, узнали, что сделать это можно только “никак”.

“Согласно ПДД водитель обязан иметь при себе водительское удостоверение, его отсутствие является административным правонарушением”, - напомнили сотрудники ГАИ в сопроводительном комментарии к видео.

Пользователи соцсети юмор оценили и “респектнули” сотрудникам, ответственным за аккаунт ведомства. Некоторые комментаторы даже предложили свои варианты.

“Как? Легко! Проще в городе, но и за городом можно провернуть. Есть разные методы, но схема одна: надо найти место, купить билет, дождаться общественного транспорта и можно ехать”, - рассказал о “лайфхаке” один из комментаторов.

“А спорим можно и законно? В автошколе с инструктором”, - подсказали ещё один вариант под видео.

“На самокате можно”, - написал ещё кто-то.

Другие комментаторы предположили, что можно ездить и без прав, просто нужно “ездить быстро”. Однако нашлись те, кто начал “ходить пешком” после такого метода.

Ещё один пользователь напомнил, что “существует такая вещь, как ID-карта”, и с ней можно оставить водительское удостоверение дома.

Ранее Telegraf.news писал о том, что часто водители не задумываются о том, как правильно “уступать дорогу” пешеходам на нерегулируемых переходах. Нередко этот вопрос актуализируется тогда, когда напротив водителя уже стоит сотрудник ГАИ, выписывающий штраф. Так как же поступать правильно? Нужно ждать, пока пешеход полностью закончит переходить дорогу по “зебре” или можно уже ехать, когда он вышел из опасной зоны перед автомобилем? Посмотрели, что об этом говорится в правилах.

Должен ли водитель ждать, пока пешеход перейдёт «зебру» до конца? Вот что об этом говорят ПДД Беларуси