И покупателям тоже. В милиции рассказали, сколько базовых штрафа грозит в Беларуси за самогон

Опубликовано: 12.11.2023 15:19 , Обновлено: 12.11.2023

Несмотря на активную разъяснительную работу, регулярные тематические рейды милиции, до сих пор не все белорусы разобрались во всех тонкостях самогоноварения в стране. Кто-то твёрдо убеждён, что варить для себя и в малых количествах можно, кто-то о запрете на самогоноварение знает, но уверен, что наказывает милиция только продавцов, а покупателю за приобретение запретного напитка ничего не будет. Популярные мифы развеял участковый инспектор милиции Олег Мущук из УВД администрации Московского района Бреста.

[info_b]Под самогоном в Беларуси подразумевают алкогольные напитки с объемной долей этилового спирта 28% и более, которые изготавливают физические лица путем сбраживания сырья и последующей перегонки.[/info_b]

Как пояснил майор милиции, в Кодексе об административных правонарушениях Республики Беларусь (КоАП) ответственность предусмотрена как за изготовление, так и за приобретение самогона (равно как и иных крепких алкогольных напитков, полуфабрикатов для их изготовления (то есть браги), а также за хранение аппаратов для их изготовления). Согласно статье 13.27 КоАП, за это предусматривается штраф в размере до 5 базовых величин (сейчас это 185 рублей). Сам самогон, брагу и аппарат для их изготовления милиция также конфисковывает.

Если же человека привлекают за самогоноварение дважды в течении одного года, ему может грозить более внушительный штраф - до 30 базовых величин (1110 рублей), также с конфискацией. Такое же наказание предусмотрено за “масштабное производство” и хранение - более 5 литров самогона и более 30 литров браги.

“Угроза экономическому благополучию и социальной стабильности общества”

Олег Мущук отметил, что изготовлением самогона и браги, как правило, занимаются “люди, уклоняющиеся от общественно-полезного труда, либо пенсионного возраста”. При этом занимаясь продажей самогона, по его мнению, такие люди “серьезно подрывают физическое и моральное здоровье населения”, а также “создают угрозу экономическому благополучию и социальной стабильности в обществе”.

Что касается самих покупателей самогона, то они рискуют ровно так же, как и изготовители запрещённой продукции.

“Приобретение самогона, за исключением тех случаев, когда его продажа разрешена законодательством, как и приобретение браги, влекут наложение штрафа в размере от 5 базовых величин с конфискацией указанных напитков”, - пояснил участковый.

Новость Телеграф

Официально гнать самогон и производить другие оригинальные алкогольные напитки в Беларуси разрешили отдельным юридическим лицам в начале прошлого года. С этого времени владельцы агроусадеб, коллективы народного творчества при Домах культуры и другие юрлица получили возможность заниматься самогоноварением по лицензии МАРТ для “воссоздания полноты белорусских национальных традиций”. В таких местах приобрести самогон белорусы могут абсолютно легально, не опасаясь штрафов.

Можно ли белорусам гнать самогон для себя? В милиции ответили

А вот физическим лицам варить самогон нельзя даже сугубо для личного пользования. За соблюдением запрета белорусские милиционеры строго следят и регулярно устраивают специализированные рейды по поиску мест самогоноварения. В ходе одного из таких рейдов в Гродненском районе в октябре отряд ОМОН и сотрудники УОПП обнаружили не простой, а “элитный самогон”.

ОМОН ликвидировал под Гродно «очаг элитного самогона». Это что такое? И какой штраф?