В мэрии назвали год, когда в Минске исчезнут потопы. Как пообещали добиться?

Опубликовано: 16.08.2024 09:03 , Обновлено: 16.08.2024

Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Черников рассказал, когда и как столичные власти планируют исправить проблему подтопления улиц во время сильных дождей.

По словам чиновника, на основе наблюдений за местами потопов разработали “специальный план”.

“В него вошли порядка десяти объектов: где-то предстоит переложить коллекторы, где-то — возвести дополнительные сооружения”, — объяснил Черников, передало госагентство “Минск-Новости”.

Эти объекты включили в инвестиционную программу на 2025-й год.

“Финансирование уже есть, начинаем проектирование. В следующем году намерены исправить ситуацию с затоплением улиц”, — пообещал чиновник.

К слову, недавно у входов в столичное метро появились “пирамиды”. Так белорусы назвали сооружения в виде подиума из ступенек.

Фото blizko.by

Вероятно, такое решение призвано не допустить водопадов на лестницах и платформах станций метро, которые наблюдали минчане летом 2024 года.

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Напомним, в середине июля Минск накрыл мощный шторм с сильным ливнем. Объёмы воды, обрушившиеся на город за считанные минуты, были столь велики, что улицы уходили под воду буквально на глазах прохожих. В некоторых районах города встал общественный транспорт, водой заливало торговые центры и рынки, а застигнутым врасплох пешеходам пришлось пробираться по затопленным улицам едва ли не вплавь.

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