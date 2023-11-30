От 7 рублей - В МАРТ озвучили цены на живые ёлки и пообещали усилить контроль за новогодними товарами

Опубликовано: 30.11.2023 15:03 , Обновлено: 30.11.2023

Сколько будут стоить живые елки в этом году и когда откроются традиционные праздничные базары? На эти вопросы 30 ноября ответила начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Наталья Мельникова, а также рассказа, когда ведомство планирует усилить мониторинг за ценами и ассортиментом праздничных товаров.

Планируется, что по всей Беларуси к Новому году откроют около 950 елочных базаров. Традиционно они начинают работать ближе к католическому Рождеству, которое отмечают 25 декабря. А вот новогодние и рождественские ярмарки заработают уже 8 декабря . Всего по стране их будет не менее 610, сообщило госагентство БелТА.

Цены на живые ёлки , как всегда, будут варьироваться в зависимости от региона и от высоты самого дерева. В МАРТ озвучили следующую приблизительную стоимость живых новогодних красавиц:

ёлки - от 7 до 37 рублей,

ели в кадках - от 20 до 30 рублей,

елочные букеты - от 4 рублей.

Цены на искусственные ели и сосны чуть ранее, как сообщал Телеграф, озвучили в гособъединении “Столичная торговля и услуги”. Их уже сейчас можно приобрести в столичных магазинах. В этом году цены стартуют от 6,4 рубля. В гособъединении также рассказали, по чём в этом году продают карнавальные наряды для детей и сладкие подарки от популярных белорусских производителей кондитерских изделий.

От 6 до 983 рублей. В магазинах Минска озвучила цены на искусственные ёлки. А сладкие подарки по чём?

Белорусские магазины продлили время работы в предпраздничные дни

Тем временем в МАРТ решили усилить мониторинг товаров и продуктов к Новому году в магазинах по всей стране с 1 декабря - для “обеспечивается постоянного наличия широкого ассортимента товаров”.

“Министерство антимонопольного регулирования и торговли держит на контроле эту ситуацию и проводит мониторинги, с 1 декабря они будут усилены”, - предупредила Мельникова.

Кроме того, режимы работы 280 организаций торговли и 180 объектов общественного питания решили продлить в предпраздничные и праздничные дни по всей стране. Это сделали по согласованию с местными, исполнительными и распорядительными органами.

От 100 рублей? В МАРТ рассказали, во сколько обойдётся новогоднее меню в ресторанах и кафе

В МАРТ также озвучили ориентировочную стоимость предновогодних мероприятий в белорусских ресторанах и кафе. По словам Мельниковой, специалисты уже разработали праздничные меню и цена будет колебаться от 100 до 150 рублей, но “в новогоднюю ночь эта сумма может быть немного больше”.

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