Как украсят новогодние ёлки в Минске? Дизайнеры показали эскизы
Дизайнеры государственного предприятия "Минскреклама" обнародовали эскизы праздничного оформления новогодних ёлок в центре столицы. Посмотрели, как в этом году их решили украшать и где именно можно будет полюбоваться на новогоднюю ёлку в разных районах Минска.
Как рассказала Татьяна Бугоркова, возглавляющая отдел дизайна предприятия “Минскреклама”, в столице в этом году планируется установить 27 ёлок. На Октябрьской площади, где традиционно устанавливают “главную елку страны, помимо уже привычной минчанам 30-метрового каркасного искусственного дерева в пиксельной сетке должна также “вырасти” 18-метровая дизайнерская ель с “фантазийной аркой, усыпанной множеством огней”, и “масштабным световым пологом в форме шатра, имитирующего звездное небо”, передало агентство “Минск-Новости”.
Эскиз оформления Октябрьской площади дизайнеры решили оставить в секрете, зато показали, как планируют украсить другие центральные площадки города. Так, на площади Независимости напротив Красного Костёла пообещали установить “абсолютную новинку” - “роскошную 18-метровую ель, одетую в золото”.
“Она напомнит настоящую раскидистую беловежскую ель, ту самую лесную красавицу, которую все мы знаем с самого детства, когда ходили с родителями в зимний лес, а потом слушали новогодние сказки и смотрели старые добрые мультфильмы”, - рассказала Бугоркова.
Ещё одну похожую по формату ель, но чуть ниже по высоте (около 10 метров) планируют установить на площадке у Белгосцирка. Её решили оформить в стиле ретро, украсив игрушками в виде персонажей советских сказок и мультфильмов и гирлянд из красных флажков.
Главными цветами как для новогодних ёлок, так и для прочих элементов украшения городских улиц в праздничный период в этом году дизайнеры выбрали насыщенный красный, глубокий зеленый, королевский синий, парадный золотой, элегантное серебро и снежно-белый. А вот площадку и ёлку на площади Государственного флага решили выдержать в соответствующих национальных цветах.
В целом украшать ёлки пообещали “с упором на классику” - шарам разных размеров, резными фрезерованными игрушками в виде звезд и снежинок, “ледяными” сосульками, колокольчиками и фигурными ангелами.
Где в Минске установят новогодние ёлки?
Заводской район
- «Чижовка-Арена», ул. Ташкентская, 19;
- универмаг «Беларусь», ул. Жилуновича, 4.
Ленинский район
- Городской дворец культуры, ул. Маяковского, 129;
- площадка возле кинотеатра «Салют».
Московский район
- Пл. Независимости;
- парк им. М. Павлова;
- ул. Н. Орды;
- сквер «Полянка».
Октябрьский район
- Жилой район Сокол;
- ул. Асаналиева.
Партизанский район
- Парк им. М. Горького;
- Белгосцирк, пр. Независимости, 32;
- ул. Столетова, 1.
Первомайский район
- Сквер на ул. Калиновского;
- площадка перед Национальной библиотекой Беларуси, пр. Независимости, 116;
- ул. Руссиянова, 18.
Советский район
- Площадка перед Комаровкой, ул. В. Хоружей, 8;
- Белгосфилармония, пр. Независимости, 50.
Фрунзенский район
- Ледовый дворец, ул. Притыцкого, 27;
- ул. Лобанка, 94.
- парк им. Уго Чавеса.
Центральный район
- Октябрьская площадь;
- площадь Государственного флага Республики Беларусь;
- площадка у Дворца спорта, пр. Победителей, 4;
- «Минск-Арена», пр. Победителей 111;
- Дворец художественной гимнастики, пр. Победителей, 112;
- Дворец детей и молодежи, Старовиленский тракт, 41.