Как украсят новогодние ёлки в Минске? Дизайнеры показали эскизы

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Опубликовано: 16.11.2023 09:52 , Обновлено: 16.11.2023

Дизайнеры государственного предприятия "Минскреклама" обнародовали эскизы праздничного оформления новогодних ёлок в центре столицы. Посмотрели, как в этом году их решили украшать и где именно можно будет полюбоваться на новогоднюю ёлку в разных районах Минска.

Как рассказала Татьяна Бугоркова, возглавляющая отдел дизайна предприятия “Минскреклама”, в столице в этом году планируется установить 27 ёлок. На Октябрьской площади, где традиционно устанавливают “главную елку страны, помимо уже привычной минчанам 30-метрового каркасного искусственного дерева в пиксельной сетке должна также “вырасти” 18-метровая дизайнерская ель с “фантазийной аркой, усыпанной множеством огней”, и “масштабным световым пологом в форме шатра, имитирующего звездное небо”, передало агентство “Минск-Новости”.

Эскиз оформления Октябрьской площади дизайнеры решили оставить в секрете, зато показали, как планируют украсить другие центральные площадки города. Так, на площади Независимости напротив Красного Костёла пообещали установить “абсолютную новинку” - “роскошную 18-метровую ель, одетую в золото”.

“Она напомнит настоящую раскидистую беловежскую ель, ту самую лесную красавицу, которую все мы знаем с самого детства, когда ходили с родителями в зимний лес, а потом слушали новогодние сказки и смотрели старые добрые мультфильмы”, - рассказала Бугоркова.

Ещё одну похожую по формату ель, но чуть ниже по высоте (около 10 метров) планируют установить на площадке у Белгосцирка. Её решили оформить в стиле ретро, украсив игрушками в виде персонажей советских сказок и мультфильмов и гирлянд из красных флажков.

Главными цветами как для новогодних ёлок, так и для прочих элементов украшения городских улиц в праздничный период в этом году дизайнеры выбрали насыщенный красный, глубокий зеленый, королевский синий, парадный золотой, элегантное серебро и снежно-белый. А вот площадку и ёлку на площади Государственного флага решили выдержать в соответствующих национальных цветах.

В целом украшать ёлки пообещали “с упором на классику” - шарам разных размеров, резными фрезерованными игрушками в виде звезд и снежинок, “ледяными” сосульками, колокольчиками и фигурными ангелами.

Где в Минске установят новогодние ёлки?

Заводской район

«Чижовка-Арена», ул. Ташкентская, 19;

универмаг «Беларусь», ул. Жилуновича, 4.

Ленинский район

Городской дворец культуры, ул. Маяковского, 129;

площадка возле кинотеатра «Салют».

Московский район

Пл. Независимости;

парк им. М. Павлова;

ул. Н. Орды;

сквер «Полянка».

Октябрьский район

Жилой район Сокол;

ул. Асаналиева.

Партизанский район

Парк им. М. Горького;

Белгосцирк, пр. Независимости, 32;

ул. Столетова, 1.

Первомайский район

Сквер на ул. Калиновского;

площадка перед Национальной библиотекой Беларуси, пр. Независимости, 116;

ул. Руссиянова, 18.

Советский район

Площадка перед Комаровкой, ул. В. Хоружей, 8;

Белгосфилармония, пр. Независимости, 50.

Фрунзенский район

Ледовый дворец, ул. Притыцкого, 27;

ул. Лобанка, 94.

парк им. Уго Чавеса.

Центральный район