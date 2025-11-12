В мэрии Минска назвали сроки ремонта тюрьмы на Володарке - "С удовольствием будут посещать"

Опубликовано: 12.11.2025 09:09 , Обновлено: 12.11.2025

Председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева озвучила сроки реконструкции Пищаловского замка, где до недавнего времени располагался следственный изолятор, известный минчанам как "тюрьма на Володарке".

Реконструкцией Пищаловского замка на улице Володарского занимается предприятие «Минская спадчина». В настоящее время, по словам Гонтаревой, разрабатывается проектная документация по данному объекту и даже начали проводить демонтаж тех элементов комплекса, которые не относятся к категории историко-культурных ценностей. Основной же этап реконструкции планируется начать уже в 2026 году .

“Это общегородской объект. Он расположен недалеко от вокзала, потому, думаю, не только минчане, но и гости столицы с удовольствием будут его посещать”, - заявила Гонтарева в эфире “Радио-Минск”.

Чиновница напомнила, что согласно утвержденной концепции после реставрации комплекса там должен появиться не только Пищаловский замок в его историческом обличье, но и современные объекты общепита, а также административные здания.

Пищаловский замок ("Володарка") — здание в центре Минска, построенное в 1825 году как каменный острог. С момента основания оно использовалось исключительно как тюрьма.

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Ранее Telegraf.news показывал, как в будущем может выглядеть этот исторический объект, который уже начал потихоньку разрушаться. Рендеры этой весной продемонстрировали на предприятии “Минск­проект”.

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