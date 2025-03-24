Опубликовано: 24.03.2025 16:02 , Обновлено: 24.03.2025

В столичном Пищаловском замке, известном белорусам как тюрьма «Володарка», городские власти после реставрации запланировали разместить объекты общественного питания, административные помещения и площадку для проведения культурно-массовых мероприятий. Об этом рассказал директор КУП «Минская спадчина» Александр Кохан.

Пищаловский замок, расположенный в центре Минска, — единственный сохранившийся замковый комплекс в городе. В 2025 году ему исполняется 200 лет. По словам Кохана, здание замка «с момента постройки практически не изменилось», и «главная задача» — сохранить этот исторический объект. Почему практически? Как минимум потому, что одна из башен обрушилась в 2008 году.

С момента своего создания замок служил тюрьмой и следственным изолятором. Причём последние лет 15 содержащиеся под стражей в самом замке не жили — только в корпусах вокруг.

Что запланировали?

Сохранение зданий . На территории комплекса планируется сохранить пять зданий. Какие — спикер не уточнил.

. На территории комплекса планируется сохранить пять зданий. Какие — спикер не уточнил. Объекты общепита . На нижних этажах могут разместиться кафе и рестораны. Операторами общепита выступят государственные предприятия.

. На нижних этажах могут разместиться кафе и рестораны. Операторами общепита выступят государственные предприятия. Административные помещения . Верхние этажи займут офисы.

. Верхние этажи займут офисы. Площадка для мероприятий . На территории комплекса хотят построить «площадку для проведения культурно-массовых мероприятий».

Архитектурно-планировочная концепция реконструкции уже согласована. Перед этим учёные провели ряд комплексных научных исследований, сообщил источник.

Пару лет назад обсуждалась идея переноса национального исторического музея на территорию «Володарки». Однако от этой идеи решили отказаться. Также в разное время ходили слухи, что тюрьму могут превратить в гостинично-развлекательный комплекс или даже снести.

Напомним, СИЗО № 1 в апреле 2024 переехало в промзону Колядичи. А на днях там открыли магазин и кафе, о чём рассказали журналисты Telegraf.news.

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