В «Минскпроекте» показали, как решили преобразить тюремный замок на Володарке

📷 Фото

Опубликовано: 10.04.2025 08:29 , Обновлено: 10.04.2025

На предприятии "Минск­проект" представили концепцию реконструкции Пищаловского замка, расположенного в самом центре белорусской столицы. До недавнего времени в этом здании располагался следственный изолятор, но теперь в него решили вдохнуть новую жизнь. Как предложили преобразить знаменитую "тюрьму на Володарке", архитекторы показали на свежих рендерах.

О планах по реконструкции объекта агентству “Минск-Новости” на днях рассказал главный архитектор проектов УП “Минск­проект” Олег Сергеев и поделился наглядными материалами, как в будущем может выглядеть этот исторический объект, который уже начал потихоньку разрушаться.

Фото: "Минск-Новости"











По словам Сергеева, главной целью реконструкции является включение территории Пищаловского замка в общее городское пространство. Сам замок после реконструкции городские власти планируют включить в экскурсионный маршрут по историческому центру.

Кстати, подготовительные строительные работы на территории будущего исторического комплекса пообещали начать уже в этом году.

Ранее Telegraf.news рассказывал, какие именно объекты, помимо собственно отреставрированного замка, планируют возвести на территории комплекса. Это и офисы, и площадка для проведения культурно-массовых мероприятий, и новые объекты общепита.

«Задача — его сохранить» — Власти определились, как поступить с тюремным замком в самом центре Минска