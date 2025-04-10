В «Минскпроекте» показали, как решили преобразить тюремный замок на Володарке
На предприятии "Минскпроект" представили концепцию реконструкции Пищаловского замка, расположенного в самом центре белорусской столицы. До недавнего времени в этом здании располагался следственный изолятор, но теперь в него решили вдохнуть новую жизнь. Как предложили преобразить знаменитую "тюрьму на Володарке", архитекторы показали на свежих рендерах.
О планах по реконструкции объекта агентству “Минск-Новости” на днях рассказал главный архитектор проектов УП “Минскпроект” Олег Сергеев и поделился наглядными материалами, как в будущем может выглядеть этот исторический объект, который уже начал потихоньку разрушаться.
По словам Сергеева, главной целью реконструкции является включение территории Пищаловского замка в общее городское пространство. Сам замок после реконструкции городские власти планируют включить в экскурсионный маршрут по историческому центру.
Кстати, подготовительные строительные работы на территории будущего исторического комплекса пообещали начать уже в этом году.
Ранее Telegraf.news рассказывал, какие именно объекты, помимо собственно отреставрированного замка, планируют возвести на территории комплекса. Это и офисы, и площадка для проведения культурно-массовых мероприятий, и новые объекты общепита.
«Задача — его сохранить» — Власти определились, как поступить с тюремным замком в самом центре Минска