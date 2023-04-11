Какой штраф грозит белорусам за выжигание травы? В МЧС назвали суммы

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Опубликовано: 11.04.2023 11:26 , Обновлено: 16.05.2023

Каждый год весной многие белорусы начинают наводить порядок на своих участках. Однако для некоторых все заканчивается пожаром. В МЧС напомнили, что выжигать сухую растительность и травы на корню строго запрещено. Какой штраф грозит?

[info_b]Согласно сводкам спасателей, только в Гродненской области с начала 2023 года произошло 94 случая горения сухой травы на обшей площади свыше 20 гектаров. В Брестской — около 84 на площади 8,5 га. [/info_b]

Так, за выжигание сухой растительности и травы могут оштрафовать на 10-30 базовых величин. Сейчас это 370-1100 рублей.

Кроме того, штрафы грозят и за неправильное разведение костров.

В МЧС дали несколько советов по сжиганию мусора на придомовой территории:

для уборки выбирайте безветренную погоду;

место, где будете сжигать, расположите на безопасном расстоянии от строений;

не используйте для розжига легковоспламеняющиеся жидкости;

постоянно следите за костром;

перегоревшие угли пролейте водой до полного прекращения тления.

Спасатели призвали не разводить костры и не сжигать мусор в сухую и ветреную погоду, а дождаться установления благоприятных погодных условий.

Кому из белорусов грозит штраф за разжигание костров? В МЧС назвали суммы