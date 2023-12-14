В МЧС предупредили белорусов о «неблагоприятном явлении» 14 декабря и назвали 6 факторов опасности

🎥 Видео

Опубликовано: 14.12.2023 09:21 , Обновлено: 14.12.2023

Белгидрометцентр выписал предупреждение о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении на четверг, 14 ноября, и объявил оранжевый уровень опасности на всей стране. В свою очередь в Министерстве по чрезвычайным ситуациям назвали шесть факторов опасности, которые следует учитывать белорусам в эти дни из-за ещё одного "неблагоприятного явления".

Синоптики Белгидромета предупредили, что “наблюдающийся местами по республике туман распространится на большую часть территории и Минск” и “сохранится в ночные и утренние часы 14 декабря”. Видимость в тумане, согласно их прогнозам, может падать до опасных 100-500 метров.

В целом же по стране сегодня, судя по прогнозу синоптиков, ожидаются обильные осадки: снег, мокрый снег, местами с дождем, по юго-востоку - сильный снег. Местами ожидается порывистый ветер и слабый гололед, а температура воздуха будет колебаться в диапазоне от -4°С до +2°С.

Авторы телеграм-канала «Надвор’е» предположили, что “снегопады затронут лишь восточную половину страны”, а наиболее интенсивные снегопады ожидаются сегодня днём по Гомельской и Могилёвским областям, при температуре -1..+1°С, то есть жителям этих регионов стоит готовиться к слякоти.

Фото: циклоны, идущие в Беларусь, ECMWF

Тем временем в МЧС рассказали об основных факторах опасности, сопряжённых с ожидаемыми снегопадами:

снижение видимости,

затруднение движения транспорта,

увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий,

падение деревьев,

нарушение электроснабжения,

обрыв линий связи и электропередач.

Ранее Телеграф сообщил, что после выходных, исходя из прогноза численной модели ECMWF, на Европу выйдет новая волна тепла, в результате чего в Беларуси температура воздуха может подняться до +4..+8°С.

Сколько дней продлится оттепель в Беларуси? Синоптики предупредили о циклоне «Ваня» и до +8°C