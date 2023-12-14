В МЧС предупредили белорусов о «неблагоприятном явлении» 14 декабря и назвали 6 факторов опасности
Белгидрометцентр выписал предупреждение о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении на четверг, 14 ноября, и объявил оранжевый уровень опасности на всей стране. В свою очередь в Министерстве по чрезвычайным ситуациям назвали шесть факторов опасности, которые следует учитывать белорусам в эти дни из-за ещё одного "неблагоприятного явления".
Синоптики Белгидромета предупредили, что “наблюдающийся местами по республике туман распространится на большую часть территории и Минск” и “сохранится в ночные и утренние часы 14 декабря”. Видимость в тумане, согласно их прогнозам, может падать до опасных 100-500 метров.
В целом же по стране сегодня, судя по прогнозу синоптиков, ожидаются обильные осадки: снег, мокрый снег, местами с дождем, по юго-востоку - сильный снег. Местами ожидается порывистый ветер и слабый гололед, а температура воздуха будет колебаться в диапазоне от -4°С до +2°С.
Авторы телеграм-канала «Надвор’е» предположили, что “снегопады затронут лишь восточную половину страны”, а наиболее интенсивные снегопады ожидаются сегодня днём по Гомельской и Могилёвским областям, при температуре -1..+1°С, то есть жителям этих регионов стоит готовиться к слякоти.
Тем временем в МЧС рассказали об основных факторах опасности, сопряжённых с ожидаемыми снегопадами:
- снижение видимости,
- затруднение движения транспорта,
- увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий,
- падение деревьев,
- нарушение электроснабжения,
- обрыв линий связи и электропередач.
Ранее Телеграф сообщил, что после выходных, исходя из прогноза численной модели ECMWF, на Европу выйдет новая волна тепла, в результате чего в Беларуси температура воздуха может подняться до +4..+8°С.
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