Шквал снес кровли 16 домов на Могилевщине и Брестчине

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Опубликовано: 17.08.2025 13:05 , Обновлено: 17.08.2025

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) 17 августа сообщили, что из-за прошедшего грозового фронта пострадали горож Кировск и агрогородок Заелица Глусского района Могилевской области, а также агрогородок Жидче Пинского района Брестской области.

Согласно данным спасателей, там ветер 16 августа повредил кровли 16 жилых и 1 нежилого дома, а также 1 производственного здания и 2 объектов соцкультбыта. Кроме того, зафиксированы 5 случаев падения деревьев.

























К счастью, пострадавших нет.

МЧС опубликовало видео последствий непогоды.

Ранее Telegraf.news писал, что мощные грозовые «опасные суперячейки» подошли к южным и центральным регионам Беларуси в субботу, 16 августа. По прогнозам синоптиков, сегодняшняя погода ознаменовала окончание лета — уже в воскресенье в страну поступит холодный воздух с Балтики.

«Лето на этом всё» — Метеорологи срочно предупредили юг Беларуси об «опасной суперячейке» с грозами и градом