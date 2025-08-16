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Опубликовано: 16.08.2025 18:05 , Обновлено: 16.08.2025

Мощные грозовые «опасные суперячейки» подошли к южным и центральным регионам Беларуси в субботу, 16 августа. По прогнозам синоптиков, сегодняшняя погода ознаменовала окончание лета — уже в воскресенье в страну поступит холодный воздух с Балтики.

Во второй половине дня Белгидромет подтвердил серьёзность ситуации, выпустив 2 предупреждения об опасных погодных явлениях (оранжевый уровень опасности).

По первоначальному прогнозу, до 21:00 грозы из центральных районов распространились на большую часть территории страны. Местами ожидалось шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с, град и сильные ливни.

Фото: t.me/meteovibe

Позже синоптики уточнили, что эти же опасные явления ожидаются на большей части Могилёвской и Гомельской областей .

Как сообщили ведущие погодных каналов, по югу страны активизировалась «линия неустойчивости», вдоль которой начали формироваться мощные грозовые очаги. Они объединились в линейную конвективную систему со встроенными суперячейками.

Фото: t.me/meteovibe

Одну из таких суперячейковых гроз зафиксировали в Солигорском районе, где наблюдался шквал до 15-20 м/с и сильный ливень, из-за которого видимость падала до 100 метров. Опасные ячейки смещались в юго-восточном направлении, затрагивая восток Брестской и запад Гомельской областей.

«Лето на этом всё»

В Белгидромете подтвердили, что погода в ближайшие дни будет меняться. В воскресенье, 17 августа, её будут определять атмосферные фронты и «поступление холодной воздушной массы с Балтийского моря».

Прогнозируются дожди, местами грозы и порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит +8..+14°С, по юго-востоку до +17°С. Днём воздух прогреется до +15..+21°С, и лишь по югу сохранится тепло до +24°С.

По прогнозам, к воскресенью циклон, который будет смещаться в сторону России, окончательно «выдавит тёплую воздушную массу на юго-восток».

Фото: threads.com/@_dirk___diggler_

Фото: threads.com/@_dirk___diggler_

«Лето на этом всё», — констатировал ведущий ещё одного блога о погоде в Беларуси.

Синоптики назвали дату, когда в Беларусь придёт «ощутимый осенний холод»