В МАРТ назвали области Беларуси с «лучшими» и «худшими» магазинами по мнению покупателей

Опубликовано: 15.08.2025 16:11 , Обновлено: 15.08.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли подвело итоги проекта «Народный контроль». Белорусские покупатели оставили отзывы о состоянии около 2200 магазинов по всей стране.

Так, как сообщили в МАРТ, по мнению покупателей, принявших участие в проекте, «лучшие» магазины расположены в Гродненской области . А больше всего претензий, по итогам проекта, белорусы высказали в адрес магазинов из Витебской области .

Чаще всего люди оставляли отзывы о магазинах крупнейших торговых сетей. Лидером по количеству оценок стала сеть «Евроопт/Хит/Грошык», на которую пришлось 46% всех отзывов. На втором месте — «Доброном/Маяк/Копеечка» с долей в 29%, на третьем — «Соседи/Чистые родники/Навакoллe» с 10%.

Также в топе по отзывам была сеть «Санта», но МАРТ исключил её из проекта, заподозрив в их пользу накрутку голосов.

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Что хвалили и на что жаловались?

Детальный анализ таблицы, опубликованной МАРТ, показал, по каким именно параметрам регионы стали лидерами и антилидерами.

Так, Гродненская область у МАРТ получила статус «лучшей» сразу по 5 показателям. Покупатели отметили чистоту вывесок, отсутствие загромождённости, чистоту корзинок и тележек, наличие ценников и контрольных весов.

В то же время Витебская область стала, по результатам проекта, «худшей» в 5 категориях из 12. Наибольшее число жалоб из этого региона касалось неудовлетворительного состояния прилегающей территории и входа в магазин, грязных корзинок, наличия товаров с истёкшим сроком годности и проблем с камерами хранения.

Помимо Витебской области, в список «худших» в разных номинациях угодили ещё две. Так, на проблемы с ассортиментом, грубость продавцов и отсутствие нагрудных знаков у них чаще всего жаловались покупатели из Могилёвской области . А Минская область стала аутсайдером по состоянию вывесок и отсутствию ценников.

Лучшие же оценки по разным параметрам, согласно МАРТ, помимо Гродненщины, получили также Брестская и Гомельская области .

Как заявили в ведомстве, информацию с результатами опроса они уже направили председателям облисполкомов и Минского горисполкома «для принятия необходимых мер реагирования».

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