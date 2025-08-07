МАРТ выявил в Беларуси картель и пригрозил ему штрафом в 5 млн рублей

Опубликовано: 07.08.2025 08:40 , Обновлено: 07.08.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) заявило о выявленном картеле на белорусском рынке средств защиты растений. По данным ведомства, в картельный сговор вступили учредители четырех компаний, которым теперь грозит штраф на общую сумму в 5 млн рублей.

К выводу о картельном сговоре , который считается самым опасным нарушением антимонопольного законодательства, напрямую влияющим на экономику страны, специалисты МАРТ пришли по итогам расследования, проведённого по материалам Департамента финансовых расследований КГК по Брестской области. В расследовании фигурировали четыре компании:

производитель средств защиты растений ООО «Франдеса»,

три дилера - ООО «Открытый горизонт», ООО «Мастер урожая» и ООО «Мир защиты».

По версии МАРТ, компании “разделили” оптовый рынок: по устной договорённости каждый дилер взял на себя по 2 области, а сам производитель занимался поставками товара наиболее крупным потребителям страны. По данным ведомства, у компаний был целый список, “закреплённых” за каждой из них потребителей.

“Закрепление означало, что каждый участник соглашения не должен направлять своих менеджеров в незакрепленные за ним предприятия для консультирования, рекламы и реализации средств защиты растений, а также каким-либо иным образом работать с такими предприятиями, заключать с ними договоры на реализацию продукции”, - пояснили суть преступного сговора в МАРТ.

Как заявили в министерстве, ущерб государству заключался ещё и в том, что менеджеры компаний, отвечающие за участие в процедурах закупок, договаривались и придерживались определённого уровня цен и прочих условиях, которые гарантировали победу в тендере “нужному” дилеру.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях МАРТ опубликовал результаты своего расследования, куда “пропадала” картошка в Беларуси весной 2025 года. В ведомстве заявили, что по результатам проверок установили нарушения еще у 4 поставщиков картофеля.

«Был создан дефицит» — МАРТ обвинил 4 белорусских поставщиков картошки в нарушениях