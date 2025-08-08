МАРТ нашёл просрочку в каждом третьем магазине «Санта»
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) проверил магазины торговой сети "Санта". Поводом стали результаты проекта "Народный контроль", в рамках которого большинство потребителей высказалось о "безупречной" работе сети. В ведомстве посчитали такие результаты подозрительными и решили проверить, "всё ли так хорошо на самом деле".
В рамках “Народного контроля” рядовые покупатели дали оценку состоянию в общей сложности 2,2 тыс. магазинов по всей Беларуси (в том числе: “Санта” — 89,3% “Евроопт/Хит/Грошык” — 4,4 %, “Доброном/Маяк/Копеечка” — 3,4%).
“Активность проголосовавших в отношении сети “Санта” просто “взорвалась” именно в последние дни. Подавляющее большинство проголосовавших высказались практически о безупречной (!) работе данной сети”, - рассказали, что именно вызвало подозрение в правдивости оценки участников “Народного контроля” у антимонопольного ведомства.
В результате мониторинг МАРТ выявил нарушения законодательства на 90% процентах проверенных объектах. Среди самых популярных нарушений в ведомстве назвали следующие:
- продажа товаров с истекшим сроком годности в каждом третьем магазине (проверяющие нашли просрочку на полках с детским яблочным соком, пончиками, маринованными томатами черри, приправой “Галина Бланка”, рубленными куриными полуфабрикатами быстрого приготовления и др.);
- неудовлетворительное состояние входной группы в отдельных торговых объектах,
- не созданы условия для временного размещения вещей покупателями и др.
По результату проверки торговой сети вместе с рекомендациями вынесли предписания о запрете реализации просроченных товаров и пообещали привлечь к административной ответственности юридическое лицо, а саму торговую сеть сняли с голосования в рамках проекта “Народный контроль” “в целях недопущения “искусственного” искажения итогов”.
Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях МАРТ также отчитался о проверках в другой торговой сети - “Маяк” (ЗАО “Доброном”). Проверки прошли в Минске, Могилёве, Витебске, Гродно и других городах страны после обращений белорусов и выявили нарушения в 88% проверенных магазинов.
МАРТ проверил дискаунтеры «Маяк» после жалоб белорусов и тоже нашёл просрочку