В МАРТ назвали две области, где белорусы чаще жалуются на плохую мобильную связь. Как пообещали исправить?

Опубликовано: 11.02.2025 14:46 , Обновлено: 11.02.2025

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) 11 февраля подвели итоги опроса белорусов по качеству оказания мобильных услуг в различных областях страны. Оказалось, что чаще всего проблемы с плохой мобильной связью испытывают жители Минской и Гомельской областей.

Так, согласно данным публичного опроса, которое ведомство проводило в конце января - начале февраля, на Минскую область пришлось 41,4% жалоб, а на Гомельскую — 37,9%. На третьем месте по жалобам оказалась Брестская область.

«При этом порядка 25% обратившихся жаловались на проблемы связи в сельской местности при оплате товаров банковской картой в магазинах и автолавках, 65% - указали на проблемы связи при оформлении заказа или оплаты товаров в интернет-магазинах, а также оплаты услуг в интернете», - отметили в министерстве.

В ведомстве также добавили, что в некоторых районах Гомельской области и вовсе невозможно было рассчитаться по карте, так как попросту отсутствует зона покрытия сотовой мобильной связи.

В МАРТ сообщили, что направили в Министерство связи и информатизации Беларуси данную информацию для “принятия необходимых управленческих решений” и “мер реагирования” на сложившуюся ситуацию.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в начале года предприятие по надзору за электросвязью «БелГИЭ» провело исследование, благодаря которому составило рейтинг лучших мобильных операторов Беларуси. Специалисты определили качество услуг сразу по нескольким параметрам: скорость Интернета, телефония, воспроизведение видео и др.

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