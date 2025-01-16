МТС, life:) или А1? В БелГиЭ рассказали, у какого оператора лучшее качество связи в Беларуси

Опубликовано: 16.01.2025 14:27 , Обновлено: 05.02.2025

Республиканское унитарное предприятие по надзору за электросвязью «БелГИЭ» провело исследование, благодаря которому составило рейтинг лучших мобильных операторов Беларуси. Специалисты определили качество услуг сразу по нескольким параметрам: скорость Интернета, телефония, воспроизведение видео и др.

На “БелГИЭ” рассказали, что показатели качества определяли с помощью “специального испытательного аппаратно-программного комплекса”. Итоговая оценка зависела от результатов драйв-тестов, которые проводили специалисты. Дополнительным источником информации выступили тесты, участие в которых принимали обычные белорусы. Для этого им нужно было скачать приложение “Хваля”.

Интересно, что ни один из сотовых операторов не набрал максимальную тысячу баллов, что, по словам представителей “БелГИЭ”, “указывает на возможность дальнейшего улучшения качества”.

Что в итоге?

Для более лёгкого восприятия информации специалисты составили итоговый рейтинг сетей операторов как по всей Беларуси, так и на отдельных её участках, объединённых по географическому признаку. Другими словами, посмотреть кто лучше “тянет” в Гродно или, например, Бресте, можно здесь.

В целом за 2024 год лучшим в категории «Передача данных» (проще говоря, скорость мобильного Интернета), стал А1, а в номинации «Телефония» (качество телефонного соединения) — МТС. К слову, он же забрал себе лавры за “лучшее качество передачи речи”, немногим обойдя А1, у которого, как следует из данных БелГИЭ, быстрее всего прогружаются видео. Тем не менее, life:) смог обойти МТС по скорости передачи данных, а также по доступности услуги передачи данных, оказавшись по этим показателям на втором месте.

Справа указана итоговая сумма баллов, которую не набрал никто

Ранее Telegraf.news писал, что Совет министров Беларуси установил базовый объём услуг сотовой связи, который должны будут предоставлять операторы своим абонентам. Этот минимальный пакет услуг правительство внесло в список социальных стандартов.

Совмин определил, сколько минут на звонки и гигабайт интернет-трафика включат в базовый пакет услуг сотовой связи

Также мы рассказывали, что правительство Беларуси придумало, как решить проблему платных подписок на те или иные сервисы, поскольку абоненты то и дело жалуются на списание средств. Мол, мы ничего не оформляли и ни на что не нажимали, оно само. Журналисты Telegraf.news выяснили, что теперь для этого мобильным операторам нужно будет получать “явное согласие” клиента.

Совмин запретил мобильным операторам подключать белорусов на платные подписки без «явного согласия». Как это будет работать?