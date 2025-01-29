МАРТ предложил белорусам пожаловаться на качество связи

Опубликовано: 29.01.2025 12:19 , Обновлено: 05.02.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли предложило белорусам пожаловаться на качество связи, если возникают проблемы с оплатой товаров и услуг в безналичной форме. Для этого нужно пройти специальный опрос в строго отведённые дни — с 29 января по 7 февраля. По словам представителей МАРТ, это поможет принять им "соответствующие меры".

Если вы столкнулись с проблемами, связанными с возможным низким уровнем мобильной или стационарной связи при оплате товаров в безналичной форме, в МАРТ предложили принять участие в онлайн-опросе по ссылке, которая находится здесь. Речь идёт о покупках в Интернете, автолавках, а также оплате различных услуг и снятии наличных в торговых точках.

Опрос состоит из следующих пунктов, где белорусов просят указать:

область,

район,

адрес,

ориентировочное время, когда столкнулись с проблемой,

оператора связи (А1, МТС, life:) или “Белтелеком”),

саму проблему.

“Ваши ответы позволят МАРТ выявить проблемные ситуации и принять меры по обеспечению возможности оплачивать товары и услуги в безналичной форме, гарантированной законодательством о защите прав потребителей”, — заявили в министерстве.

Там добавили, что информацию можно подать и в более привычном виде, позвонив в указанные сроки по телефону «горячей линии» 8 (017) 250-24-51.

Ранее Telegraf.news писал, что РУП по надзору за электросвязью «БелГИЭ» провело исследование, благодаря которому составило рейтинг лучших мобильных операторов Беларуси. Специалисты определили качество услуг сразу по нескольким параметрам: скорость Интернета, телефония, воспроизведение видео и др.

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