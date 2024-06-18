В лицеях Беларуси стартовала вступительная кампания. Где конкурс - 2,6 человека на место?

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Опубликовано: 18.06.2024 19:06 , Обновлено: 18.06.2024

Вступительная кампания началась 18 июня в белорусских лицеях. В Министерстве образования рассказали, в каком учреждении образования конкурс в один из классов уже составляет 2,6 человека на место.

Всего в стране работает 20 лицеев, сообщили в ведомстве. Чтобы попасть в 10-й класс туда, нужно сдать экзамены по двум учебным предметам, которые школьники собираются изучать на повышенном уровне.

Как рассказали в Минобразования, на 144 мест в Мозырском государственном областном лицее претендуют 215 абитуриентов, то есть средний конкурс - 1,5 человека на место. Самый высокий конкурс в этом учреждении образования - в профильный класс с изучением на повышенном уровне математики и иностранного языка (2,6 человека на место).

К слову, в феврале этого года Минобразования увеличило число лицеев, выпускники которых могут поступить в вуз своего учреждения образования без вступительных испытаний. Так, в этом году такой льготой вправе воспользоваться учащиеся, окончившие лицей:

Белорусского государственного университета (БГУ),

Белорусского национального технического университета (БНТУ),

Витебского государственного университета (ВГУ) им. П.М.Машерова,

Белорусско-Российского университета (БРУ),

Полесского государственного университета.

Чтобы воспользоваться такой льготой, выпускник должен иметь в аттестате отметки не ниже 9 баллов по предметам профильных испытаний при поступлении на ту или иную специальность, по всем остальным предметам - не ниже 8 баллов.

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Какие документы нужны при поступлении в лицей

Вот их список:

заявление,

свидетельство о рождении или документ, удостоверяющий личность учащегося,

медсправка о состоянии здоровья,

свидетельство об общем базовом образовании,

документы, подтверждающие право на льготы.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что Министерство образования решило внедрить в школьную программу 10-х и 11-х классов новый факультатив - “Введение в медицинскую профессию”. Занятия включают в том числе экскурсии в различные медучреждения страны, аптеки и станции скорой помощи.

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